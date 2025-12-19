Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off rakipleri kimler? Son 16 için mücadele edecek

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaştı.

Temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Avrupa'da 10 puanda kalan temsilcimiz ve son 16'ya yükselmek için play-off turunda mücadele verecek.

SAMSUNSPOR'UN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Samsunspor'un eleme turu play-off'unda rakibi Kosova ekibi Drita ya da Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio olacak.

Kura çekimi 16 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.

İlk maçlar 19 Şubat 2026, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.