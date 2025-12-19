Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off rakipleri kimler? Son 16 için mücadele edecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaştı.
Temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından Avrupa'da 10 puanda kalan temsilcimiz ve son 16'ya yükselmek için play-off turunda mücadele verecek.
Samsunspor'un eleme turu play-off'unda rakibi Kosova ekibi Drita ya da Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio olacak.
Kura çekimi 16 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.
İlk maçlar 19 Şubat 2026, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.