El Bilal Toure'nin cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) PFDK kararlarını duyurdu. PFDK, Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç men cezası verdi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'ne ise 15.12.2025 tarihinde X'ten yapılan paylaşım nedeniyle 2.7 milyon TL, idarecisi Murat Kılıç'a ise 15 gün men ve 2 milyon TL para cezası verildi.

PFDK CEZALARI AÇIKLANDI

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"1- Antalyaspor Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt kat C ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-Galatasaray’ın, 13.12.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney misafir 3. kat tribün A3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 14.12.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Göztepe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4-Göztepe’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Göztepe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Kocaelispor Kulübünün, 14.12.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribünü 329 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-Trabzonspor’un, 14.12.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor -Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst tribün kuzey üst C, D VE Trabzonspor Fan Token Doğu Alt Tribünü K, J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7-Beşiktaş’ın, 14.12.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor -Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş idarecisi Murat Kılıç hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu El Bilal Toure’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

8-Fenerbahçe’nin, 15.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey C, D, Spor Toto Tribünü C, D, F, E, Maraton Üst Tribünü H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9-Beşiktaş’ın, 15.12.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Beşiktaş idarecisi Murat Kılıç’ın, 15.12.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10-Trabzonspor hakkında, 15.12.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına ,

Trabzonspor idarecisi Taner Saral hakkında, 15.12.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."