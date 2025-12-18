Burak Yılmaz Gaziantep FK'ye geri mi döndü? Sürpriz bir kararla istifa etmişti

Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunan Gaziantep FK'de teknik direktör konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Takımdan ayrılmış genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile görüşme yaptığı belirtildi.

BURAK YILMAZ GAZİANTEP FK'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

TRT Spor'da yer alan habere göre, görüşmenin ardından Yılmaz, takıma geri dönme kararı aldı.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında tribündeki tepkileri hak etmediklerini dile getiren Burak Yılmaz, basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını duyurmuştu.

Gaziantep FK, bu sezon 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.