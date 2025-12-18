Gökdeniz Gürpüz kaç yaşında nereli? Galatasaray Başakşehir maçında merak edilen isimlerden

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de son karşılaşmaya göre 6 farklı değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya dizildi.

GÖKDENİZ GÜRPÜZ KAÇ YAŞINDA?

Gökdeniz Gürpüz 2006 doğumlu. Genç futbolcu Almanya'da doğdu.

Gökdeniz Gürpüz, altyapı kariyerinde Almanya'nın disiplinli futbol anlayışıyla yetişmiş, genç yaşta dikkat çeken performanslar sergiledi.

alatasaray'a transferi sonrasında sarı-kırmızılı kulübün altyapı ve genç takımlarında forma giymeye başlayan Gürpüz, A takımda ilk defa ilk 11’de forma şansı buldu.