Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11

Samsunspor bugün UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçları kapsamında Almanya ekibi Mainz'a konuk olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Kritik karşılaşma öncesinde Mainz - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Newa Arena'da oynanacak olan Mainz - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Yardımcı hakem olarak Turkka Valjakka ve Mika Lamppu'nun görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Peiman Simani olacağı duyuruldu.

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabının 6. ve son maçları kapsamında oynanacak olan Mainz - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak.

Temsilcimiz Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Samsunspor ligde 5. sırada yer alıyor. Temsilcimiz, Mainz karşılaşmasından galibiyet ile ayrılırsa UEFA Konferans Ligi'ni ilk 8'de tamamlayacak.

Almanya ekibi Mainz, temsilcimiz Samsunspor gibi 10 puan topladı. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Mainz 10 puanla averaj farkı nedeniyle 8. sırada bulunuyor.

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Sousa ve Coulibaly karşılaşmanın kadrosuna alınmayacak. Ndiaya ve Eyüp Aydın ise statü gereği karşılaşmada forma giyemezken, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel'de karşılaşmada oynamayacak.

Mainz tarafında ise Zentner, Mwene, Kawasaki, Caci ve Dal'ın sakatlıkları bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Veratsching ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta yer almayacak.

Mainz - Samsunspor maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Moreno Fell, Nebel, Jae-Sung, Kano, Hollerbach, Boving

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Musaba, Mouandilmadji