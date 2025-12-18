Menü Kapat
SON DAKİKA!
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11

Mainz - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nin son maçları kapsamında bugün temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde 10 puanda yer alan Samsunspor karşılaşmadan galibiyet alması durumunda ilk 8'de tamamlayacak. Taraftarlar tarafından Mainz - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın yayıncısı belli oldu.

Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 22:00

bugün 6. hafta maçları kapsamında Almanya ekibi Mainz'a konuk olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Kritik karşılaşma öncesinde Mainz - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Newa Arena'da oynanacak olan Mainz - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Yardımcı hakem olarak Turkka Valjakka ve Mika Lamppu'nun görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Peiman Simani olacağı duyuruldu.

Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabının 6. ve son maçları kapsamında oynanacak olan Mainz - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak.

Temsilcimiz Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Samsunspor ligde 5. sırada yer alıyor. Temsilcimiz, Mainz karşılaşmasından galibiyet ile ayrılırsa UEFA Konferans Ligi'ni ilk 8'de tamamlayacak.

Almanya ekibi Mainz, temsilcimiz Samsunspor gibi 10 puan topladı. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Mainz 10 puanla averaj farkı nedeniyle 8. sırada bulunuyor.

Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Sousa ve Coulibaly karşılaşmanın kadrosuna alınmayacak. Ndiaya ve Eyüp Aydın ise statü gereği karşılaşmada forma giyemezken, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel'de karşılaşmada oynamayacak.

Mainz tarafında ise Zentner, Mwene, Kawasaki, Caci ve Dal'ın sakatlıkları bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Veratsching ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta yer almayacak.

Mainz Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mainz Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11

Mainz - Samsunspor maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Moreno Fell, Nebel, Jae-Sung, Kano, Hollerbach, Boving

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Musaba, Mouandilmadji

