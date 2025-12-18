Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup mücadeleleri başladı. A Grubu'nda bulunan Galatasaray, sahası RAMS Partk'ta Başakşehir'i konuk ediyor.

Saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Da Costa, Bertuğ.

GALATASARAY'DA BİRÇOK EKSİK VAR

RAMS Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı ekibin kadrosunda önemli eksikler dikkat çekiyor.

Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır maçta forma giyemeyecek. Bahis soruşturması sürecinde ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bu akşamki maçta görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları için milli takım çalışmalarına katılan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da Başakşehir'e karşı sarı kırmızılı formayı taşıyamayacak.