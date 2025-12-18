ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Galatasaray, A Grubu’ndaki ilk sınavında RAMS Başakşehir’i konuk edecek.

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, ATV’nin güncel frekans bilgilerini girerek Galatasaray Başakşehir maçını bedava izleyebilecek. Yayın, standart ve yüksek çözünürlüklü olarak tek frekans üzerinden sunuluyor.

Televizyon başında olamayan izleyiciler için de alternatif bir maç izleme imkanı bulunuyor. ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden Galatasaray Başakşehir maçı, bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi cihazlardan internet bağlantısı ile izlenebilecek. Bu yayınlar da şifre gerektirmeden erişime açık olacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda yer alan Galatasaray, ilk hafta maçında Başakşehir karşısına çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

ATV, maç öncesinde ve sonrasında özel yayınlarla futbolseverlere kapsamlı bir akşam sunacak. Ana Haber ve Kupa Günlüğü programlarının ardından Galatasaray RAMS Başakşehir mücadelesi canlı yayınla ekranlara gelecek.

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

Başakşehir 11: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ.

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türkiye genelinde uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü kullanabilecek. Yayın, bilgisayar ve mobil cihazlardan eş zamanlı olarak erişime açık olacak.

ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri, Galatasaray RAMS Başakşehir maçını izlemek isteyenler için paylaşıldı. Kanal, Türksat uydusu üzerinden 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. Symbol Rate değeri 27500, FEC oranı ise 5/6 olarak belirtiliyor.

Uydu alıcılarında polarizasyon ayarının yatay (Horizontal) olarak seçilmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar tek frekans üzerinden taratılabiliyor. Frekans bilgileri doğru şekilde girildiğinde ATV yayını sorunsuz şekilde izlenebiliyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son şampiyon ünvanıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada taraftarının karşısında olacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı daha önce 19 kez kazanarak organizasyonun en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Geçen sezon finalde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk maçını da kazanmak istiyor.

ATV’nin 18 Aralık tarihli yayın akışı futbolseverler için özel bir akşam sunuyor. Günün en çok beklenen yayını olan Galatasaray RAMS Başakşehir karşılaşması, saat 20.30’da canlı olarak ekrana gelecek.

Yayın akışında saat 19.00’da atv Ana Haber, 19.45’te Kupa Günlüğü yer alıyor. Maçın ardından ise 22.50’de Kuruluş Orhan, 01.30’da Gözleri Karadeniz izleyiciyle buluşacak.