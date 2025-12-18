Menü Kapat
Hava Durumu
12°
ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

ATV canlı yayın, Galatasaray Başakşehir ZTK maçını şifresiz ve kesintisiz ATV HD canlı yayın ile ekranlara getiriyor. Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir bu akşam karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte ATV Galatasaray Başakşehir canlı yayın bilgileri…

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
19:45
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
19:47

’nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. , A Grubu’ndaki ilk sınavında RAMS ’i konuk edecek.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

ATV CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, ATV’nin güncel frekans bilgilerini girerek Galatasaray Başakşehir maçını bedava izleyebilecek. Yayın, standart ve yüksek çözünürlüklü olarak tek frekans üzerinden sunuluyor.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Televizyon başında olamayan izleyiciler için de alternatif bir maç izleme imkanı bulunuyor. ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan sekmesi üzerinden Galatasaray Başakşehir maçı, bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi cihazlardan internet bağlantısı ile izlenebilecek. Bu yayınlar da şifre gerektirmeden erişime açık olacak.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

ATV GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda yer alan Galatasaray, ilk hafta maçında Başakşehir karşısına çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

ATV, maç öncesinde ve sonrasında özel yayınlarla futbolseverlere kapsamlı bir akşam sunacak. Ana Haber ve Kupa Günlüğü programlarının ardından Galatasaray RAMS Başakşehir mücadelesi canlı yayınla ekranlara gelecek.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

Başakşehir 11: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türkiye genelinde uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü kullanabilecek. Yayın, bilgisayar ve mobil cihazlardan eş zamanlı olarak erişime açık olacak.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

ATV HD FREKANS

ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri, Galatasaray RAMS Başakşehir maçını izlemek isteyenler için paylaşıldı. Kanal, Türksat uydusu üzerinden 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. Symbol Rate değeri 27500, FEC oranı ise 5/6 olarak belirtiliyor.

Uydu alıcılarında polarizasyon ayarının yatay (Horizontal) olarak seçilmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar tek frekans üzerinden taratılabiliyor. Frekans bilgileri doğru şekilde girildiğinde ATV yayını sorunsuz şekilde izlenebiliyor.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası’nda son şampiyon ünvanıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada taraftarının karşısında olacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı daha önce 19 kez kazanarak organizasyonun en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Geçen sezon finalde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk maçını da kazanmak istiyor.

ATV canlı Galatasaray Başakşehir maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 18 ARALIK

ATV’nin 18 Aralık tarihli yayın akışı futbolseverler için özel bir akşam sunuyor. Günün en çok beklenen yayını olan Galatasaray RAMS Başakşehir karşılaşması, saat 20.30’da canlı olarak ekrana gelecek.

Yayın akışında saat 19.00’da atv Ana Haber, 19.45’te Kupa Günlüğü yer alıyor. Maçın ardından ise 22.50’de Kuruluş Orhan, 01.30’da Gözleri Karadeniz izleyiciyle buluşacak.

