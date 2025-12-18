Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

YSK'da seçim heyecanı! Yeni başkan belirlenecek

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) ocak ayı itibarıyla 6 üyenin görev süresi doluyor. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilecek yeni üyeler için takvim netleşirken, kurulda başkanlık yarışı da yeniden başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YSK'da seçim heyecanı! Yeni başkan belirlenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 18:16

kontenjanından 'ye seçilen Kurul Başkanı , üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün ocak ayında sona erecek.

Bu nedenle 6 yeni üyenin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştayda yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a göre, süresi biten üye yeniden seçilebilecek. Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Seçim sonucunda YSK üyeliğine seçilen isimler, yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nin yeni başkanı olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YSK kararını verdi: 5 beldede seçim yapılacak
YSK kararını verdi: İstanbul İl Kongresi iptal olmayacak
ETİKETLER
#yargıtay
#seçim
#danıştay
#ysk
#yüksek seçim kurulu (ysk)
#ahmet yener
#Görev Süresi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.