AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Terörsüz Türkiye'de bir aşama daha kaydedildi. AK Parti "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM çatısı altında faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili hazırladığı raporu tamamladı.

Türkiye'nin yarım asırdır ayağına pranga haline gelen sorunun bitirilmesi amacıyla başlayan süreç için hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

15 BÖLÜM VE 55 SAYFADAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

TBMM aşaması da gerçekleştiğinde böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.