AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olacak

Türkiye’nin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yürütülen çalışmalarda nihai aşamaya geçildi. Habertürk'te yer alan bilgilere göre, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde, partinin üst yönetiminden önemli isimler ile kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERDEN KRİTİK TOPLANTI

Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, raporun son detaylarını netleştirmek üzere bir araya geldi. Heyetin, hazırlanan taslak üzerindeki teknik ve siyasi düzenlemeleri tamamladığı öğrenildi.

YARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MASASINDA OLACAK

Düzenlemelerin bitirilmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çevrildi. AK Parti Genel Merkezi’nde son şekli verilen raporun, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması öngörülüyor.