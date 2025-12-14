Menü Kapat
Menu İkon
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri uyardı: 'Sakın bunlara fırsat vermeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı kapsamında buluştuğu gençlerle sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin sosyal medyada faaliyet gösteren provokatörlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğinize sahip çıkın" dedi.

14.12.2025
14.12.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu buluşmaların ufkunu açtığını belirterek "Gençlerle yoldaşlık etmeye önem veriyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri uyardı: 'Sakın bunlara fırsat vermeyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

-Gençlik buluşmaları Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün çalışmalardan biri. Birçok ilimizde gençlerimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların şahsen benim de ufkumu açtığını ifade etmek isterim. Siz genç kardeşlerimden sadece cesaret değil, ilham da aldık. 23 yıllık iktidarımız boyunca hep gençlerle omuz omuza yürüdük. Siyasetten, bürokrasiye ve iş dünyasına her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük. Bugün de gençlerin en çok teveccüh gösterdiği ve gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz. Çünkü biz bu ülkenin en büyük gücünün, misyon olarak özgüven ve ideal sahibi bir gençlik olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar da yanılmadık. Köklerinden güç alan ama gözünü ufka diken, dünyanın dönüşümünü okuyabilen, iddialı, şuurlu, ahlaklı ve nitelikli bir gençlik aradık ve bunu bulduk. AK Gençlik işte böyle bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Biz onca imkansızlıklara rağmen surda gedik açmayı başardık. Şimdi o surdaki o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olanlar sizlersiniz. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve bu yolda birlikte emin adımlarla yürümekte kararlıyız. 21. yüzyılı Türkiye'nin asrına çevirecek, gemiyi menzile ulaştıracak ve küresel liderliğini kabul ettirecek bir Türkiye'ye ben sizlerle birlikte kavuşacağımıza da inanıyorum. Siz gençlerin enerjisine, yeteneklerine ve dinamizmine ihtiyacımız var. Kendinize inanın, kendinize güvenin. hangi alanda eğitim almak istiyorsanız en iyisini alın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri uyardı: 'Sakın bunlara fırsat vermeyin'


"GENÇLERE ELDE VAR 1 MANTIĞIYLA BAKANLAR VAR"


-Burada şu gerçeği ifade etmek de fayda görüyorum. Türkiye'de gençlere hep elde var 1 mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen tüm darbelerde ve darbecilerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık. Biz gençlere inandık, gençlerle yol yürümenin faziletine inandık. Ve bu gençleri sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye bu gençleri kışkırtıp sokaklarımızı alev topuna çevirirken görürsünüz. Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz.

"PROVAKATÖRLÜK YAPANLAR VAR, SAKIN BUNLARA FIRSAT VERMEYİN"

-Bunları halkın parasını yağmalayan suç örgütlerini yargıdan kaçırma teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provakatörlük yaparken görürsünüz. gençlerimizden bu istismarcılara, bu millet düşmanlarına karşı dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Bu ülkenin aydınlık geleceği için gençler lütfen bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinize de ülkenin geleceğine de sahip çıkın.

