Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gençlerin buluşmasına Ahmet Kaya şarkısı damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın salona girdiği sırada Ahmet Kaya'nın seslendirdiği "Şiire Gazele" şarkısı çaldı ve Erdoğan, gençlerin de zaman zaman eşlik ettiği bu şarkıyla salonu selamladı.

"BİZ GENÇLERE İNANDIK"

Erdoğan konuşmasında "Türkiye'de gençlere hep elde var 1 mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen tüm darbelerde ve darbecilerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık." sözlerine yer verdi.

GEZİ OLAYLARINI HATIRLATTI

"Biz gençlere inandık, gençlerle yol yürümenin faziletine inandık ve sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye bu gençleri kışkırtıp sokaklarımızı alev topuna çevirirken görürsünüz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları halkın parasını yağmalayan suç örgütlerini yargıdan kaçırma teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provokatörlük yaparken görürsünüz. gençlerimizden bu istismarcılara, bu millet düşmanlarına karşı dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Bu ülkenin aydınlık geleceği için gençler lütfen bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinize de ülkenin geleceğine de sahip çıkın."

AHMET KAYA'NIN ŞİİRE GAZELE ŞARKISI DİNLENDİ

Erdoğan, konuşmasına bir süre sonra ara verirken bu sırada salonda tekrar Ahmet Kaya'nın Şiire Gazele şarkısı çaldı. Erdoğan bu sırada "Rahmetli Ahmet Kaya'yı bir kez daha dinleyelim." dedi.