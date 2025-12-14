Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Tokat'ta okullar tatil mi 15 Aralık Pazartesi? Tokat yarın okullar tatil mi?

Tokat'ta okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 15 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren tokat'ta kar yağışı görülecek. Kar yağışı uyarısının ardından Tokat'ta yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi.

Tokat'ta okullar tatil mi 15 Aralık Pazartesi? Tokat yarın okullar tatil mi?
'ta yarın okulların olup olmayacağı uyarısının ardından gündeme geldi. Genel Müdürlüğü'nün () resmi internet sitesi üzerinden yaptığı uyarıya göre, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saat 06.00'da Tokat genelinde karla karışık yağmur görülecek.

Öğrenciler ve veliler tarafından kar yağışının ardından Tokat'ta tatil mi sorusu sorulmaya başlandı.

Tokat'ta okullar tatil mi 15 Aralık Pazartesi? Tokat yarın okullar tatil mi?

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ 15 ARALIK PAZARTESİ?

Tokat Valiliği tarafından henüz il genelinde okulların tatil olduğunda dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı için 15 Aralık Pazartesi günü Tokat'ta okullar tatil olmayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğretime devam edilecek.

Tokat Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Tokat'ta okullar tatil mi 15 Aralık Pazartesi? Tokat yarın okullar tatil mi?

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Tokat'ta yarın okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. MGM tarafından açıklanan bilgilere göre kar yağışı Tokat'ta sabah 06.00-09.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekeleşecek olan kar yağışı daha sonrasında yerini yağmura bırakacak. 16 Aralık Salı günü ise kar yağının devam etmesi bekleniyor.

