Tokat'ta okullar tatil mi 15 Aralık Pazartesi? Tokat yarın okullar tatil mi?

Tokat'ta yarın okulların tatil olup olmayacağı kar yağışı uyarısının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesi üzerinden yaptığı uyarıya göre, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saat 06.00'da Tokat genelinde karla karışık yağmur görülecek.

Öğrenciler ve veliler tarafından kar yağışının ardından Tokat'ta okullar tatil mi sorusu sorulmaya başlandı.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ 15 ARALIK PAZARTESİ?

Tokat Valiliği tarafından henüz il genelinde okulların tatil olduğunda dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı için 15 Aralık Pazartesi günü Tokat'ta okullar tatil olmayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek.

Tokat Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Tokat'ta yarın okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. MGM tarafından açıklanan bilgilere göre kar yağışı Tokat'ta sabah 06.00-09.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekeleşecek olan kar yağışı daha sonrasında yerini yağmura bırakacak. 16 Aralık Salı günü ise kar yağının devam etmesi bekleniyor.