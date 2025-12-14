Fenerbahçe'de Bayern Münih çıkarması: Aynı Galatasaray'ın Leroy Sane hamlesi gibi!

Leroy Sane'nin Galatasaray'daki başarılı performansından sonra, Fenerbahçe'de de Bayern Münihli Serge Gnabry ismi ön plana çıktı. Galatasaray'ın bonservissiz transferi Leroy Sane'nin ardından, hücum hattını hareketlendirmek isteyen Fenerbahçe adına da Serge Gnabry hamlesinde aynı senaryo oluştu.

GALATASARAY'IN LEROY SANE TRANSFERİNDEN SONRA FENERBAHÇE'DEN DE BAYERN MUNIHLI ALMAN YILDIZ KRİTİĞİ!

Leroy Sane'nin kontratının sona erdiği dönemde; Bayern Münih'in yüksek maaş önermemesini gözeten Galatasaray, flaş bir hamleyle devreye girmiş ve Alman hücumcuyu takıma kazandırmıştı! An itibarıyla ise Fenerbahçe adına da aynı senaryo oluştu ve Bayern Münih ile kontratı birkaç aya bitecek olan Alman yıldız Serge Gnabry, transfer listesine eklendi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE SERGE GNABRY SÜRPRİZİ

Hücum hattındaki yetenek skalasını artırmak ve tempoyu daha da yukarı çekmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Bayern Münihli Serge Gnabry için planlamalara başladı. İlave olarak da Fenerbahçe, aynı Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde olduğu gibi; Avrupa devleriyle kritik hamle için karşı karşıya kaldı! Zira Liverpool ve Juventus gibi köklü kulüpler, Bayern Münih'ten hala yeni sözleşme önerisi almayan Serge Gnabry'nin sürecini takip etmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ SERGE GNABRY VE BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Sözleşmesinin son aylarına girmesiyle birlikte; Fenerbahçe'nin transfer listesine eklenen Serge Gnabry, Bayern Münih ile bu sezon 24 maça çıktı ve 5 gol ile 7 asist katkısı sağladı.

SERGE GNABRY DE LEROY SANE GİBİ KALMAK İSTİYOR

Leroy Sane'nin yeterli maaş teklifini alamadığı için Bayern Münih'e veda ettiği dönemin ardından, Serge Gnabry de aynı planlamayla ilerliyor ve önceliği Almanya devine veriyor.