Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

Jose Mourinho'dan transferde Fenerbahçe hamlesi geldi. Fenerbahçe'den sonra Benfica'da göreve başlayan Jose Mourinho, Portekizli yönetimden Youssef En-Nesyri transferini istedi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 18:23

'nun transferdeki hedefi, Fenerbahçeli oldu. Halihazırda Vangelis Pavlidis'in ayrılmak istediği , Jose Mourinho'nun raporuyla 'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

JOSE MOURINHO'DAN TRANSFERDE FENERBAHÇELİ YOUSSEF EN-NESYRI HAMLESİ

Fenerbahçe'nin 'gönderilecek futbolcular' listesinde yer alan Youssef En-Nesyri'ye, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica talip oldu! Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Youssef En-Nesyri'den yüksek performans alan Jose Mourinho, Vangelis Pavlidis sonrası için sarı laciverlilerin yıldız golcüsünü gözüne kestirdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

FENERBAHÇE'NİN FORVET TRANSFERİNDE JOSE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'nin ile sözleşme detaylarını görüştüğü günlerde, Jose Mourinho da dolaylı yoldan sürece dahil oldu! Zira Atletico Madrid yönetimi; Alexander Sörloth'un yerine Benficalı Vangelis Pavlidis'i isterken, Jose Mourinho da Youssef En-Nesyri gündemini başlattı ve üç takım özelinde sürpriz bir takas senaryosu ortaya çıktı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

JOSE MOURINHO'NUN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe ile toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik katlı sağlamıştı. İlave olarak da yıldız golcü, bu skor üretiminin önemli bir bölümünü Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde gerçekleştirmişti.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI NASILDI?
Fenerbahçe ile 62 müsabakada yer alan Jose Mourinho, maç başına 2.02 puan ortalaması tutturmuştu.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#jose mourinho
#youssef en-nesyri
#benfica
#alexander sörloth
#Fenerbahçe
#Vangelis Pavlidis
#Spor
