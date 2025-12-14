Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!

Jose Mourinho'nun transferdeki hedefi, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri oldu. Halihazırda Vangelis Pavlidis'in ayrılmak istediği Benfica, Jose Mourinho'nun raporuyla Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye yöneldi.

JOSE MOURINHO'DAN TRANSFERDE FENERBAHÇELİ YOUSSEF EN-NESYRI HAMLESİ

Fenerbahçe'nin 'gönderilecek futbolcular' listesinde yer alan Youssef En-Nesyri'ye, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica talip oldu! Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Youssef En-Nesyri'den yüksek performans alan Jose Mourinho, Vangelis Pavlidis sonrası için sarı laciverlilerin yıldız golcüsünü gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE'NİN FORVET TRANSFERİNDE JOSE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ile sözleşme detaylarını görüştüğü günlerde, Jose Mourinho da dolaylı yoldan sürece dahil oldu! Zira Atletico Madrid yönetimi; Alexander Sörloth'un yerine Benficalı Vangelis Pavlidis'i isterken, Jose Mourinho da Youssef En-Nesyri gündemini başlattı ve üç takım özelinde sürpriz bir takas senaryosu ortaya çıktı.

JOSE MOURINHO'NUN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe ile toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik katlı sağlamıştı. İlave olarak da yıldız golcü, bu skor üretiminin önemli bir bölümünü Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde gerçekleştirmişti.