Yılbaşı tatili 4 gün mü oldu? Yılbaşı tatilinin 4 güne uzatılacağı gündeme geldi

Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak yılbaşı tatili bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak 2026 tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı yılbaşı tatilinin 4 güne uzatılacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardından vatandaşlar yılbaşı tatili 4 gün mü oldu, uzatılacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

'de her yıl tarihi, yılbaşı kapsamında oluyor. Bu kapsamda , , , hastaneler (acil sevisler hariç), sağlık ocakları, eczaneler (nöbetçi sistemi uygulanıyor), kamu kurum ve kuruluşları tatil yapıyor. 1 Ocak 2026 tarihinin bu yıl perşembe gününe denk gelmesinden dolayı ise tatilin 4 güne uzatılacağı iddia edildi.

Vatandaşlar tarafından yılbaşı tatili 4 gün mü olduğu merak edilmeye başlandı.

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN MÜ OLDU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2 Ocak 2025 Cuma gününün ise resmi tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda sosyal medyada ortaya atılan yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 4 gün olacağına dair iddialar tamamen asılsızdır.

2 Ocak 2025 Cuma günü kargolar, bankalar, okullar, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜNE Mİ UZATILDI?

Yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 4 güne uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yetkili makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 1 gün olacak ve 1 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

