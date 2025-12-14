Van’da 15 Aralık kar tatili var mı yarın okullar tatil mi?

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışlarının etkisini artırması ile birlikte okullarda tatil olma ihtimali gündeme geliyor.

Van'da kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle Bahçesaray'da 25, Çatak'ta 42, Gürpınar'da 18, İpekyolu'nda 4 ve Saray ilçesinde 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerin duyuruları tatil kararını netleştiriyor.

VAN 15 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık Pazartesi günüyle ilgili olarak şu ana kadar valilikler tarafından okulların kar yağışı sebebiyle tatil edildiğine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Buna göre yarın Türkiye genelinde eğitim-öğretim aynı şekilde devam edecek.