Van’da 15 Aralık kar tatili var mı yarın okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler, yaşadıkları illerdeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Van'da kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapanırken okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Van’da 15 Aralık kar tatili var mı yarın okullar tatil mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 18:07

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışlarının etkisini artırması ile birlikte okullarda tatil olma ihtimali gündeme geliyor.

'da nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle Bahçesaray'da 25, Çatak'ta 42, Gürpınar'da 18, İpekyolu'nda 4 ve Saray ilçesinde 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı durumunda, ve yerel yönetimlerin duyuruları tatil kararını netleştiriyor.

Van’da 15 Aralık kar tatili var mı yarın okullar tatil mi?

VAN 15 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık Pazartesi günüyle ilgili olarak şu ana kadar valilikler tarafından okulların kar yağışı sebebiyle tatil edildiğine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Buna göre yarın Türkiye genelinde eğitim-öğretim aynı şekilde devam edecek.

