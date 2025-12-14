Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Süper Lig'de şok ayrılık! Teknik direktörlük koltuğunu terk ediyor

Son dakika haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Çaykur Rizespor ve Trendyol Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir maçlarının ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Süper Lig'de şok ayrılık! Teknik direktörlük koltuğunu terk ediyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
17:27
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
17:37

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol 'in 16. haftasında evinde konuk ettiği 'ye karşı 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında sözü alan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü , "Zor bir maç oynadık. Göztepe 3 yıldır aynı oynuyor. Etkili oynuyor. Uzun oynuyorlar. Biz de 7 eksikle kısa bir takım olduğumuz için iyi savunmaya çalıştık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra gol yedik. Çok çalıştığımız bir noktada gol yedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de şok ayrılık! Teknik direktörlük koltuğunu terk ediyor

"İNSANLARDA BİRAZ KIYMET BİLMEK OLUR"

Maç içerisinde taraftarlardan kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen ve 2 maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.

