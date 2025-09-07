Burak Yılmaz'a Beşiktaş'tan transfer!

Burak Yılmaz ile çıkışa geçen Gaziantep FK, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç transferini resmen duyurdu. Kırmızı siyahlılar, 25 yaşındaki stoper için transfer bilgilendirmesi yaptı.

GAZİANTEP FK'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Tayyip Talha Sanuç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

TAYYİP TALHA SANUÇ'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve geçen sezon sadece 755 dakika süre bulan Tayyip Talha Sanuç, camiada eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olmuştu.

https://x.com/GaziantepFK/status/1964758065976332364