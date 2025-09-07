Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası için Ali Koç ve Devin Özek arasındaki süreç tamamlandı. An itibarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a net şekilde Edin Terzic ismini ileten Devin Özek, yönetimin son onayını beklemeye başladı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ TARAFINDAN EDIN TERZIC KRİTİĞİ YAPILIYOR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devin Özek tarafından öne çıkarılan Edin Terzic için karar vermek üzere! Halihazırda birkaç gündür yabancı hocalara yoğunlaşan Fenerbahçe, şu an itibarıyla rotayı Edin Terzic'e kırdı ve Ali Koç'un son onayıyla birlikte atılacak imza için geri sayıma başladı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCA ADAYI EDIN TERZIC VE KARİYERİ

42 yaşındaki Alman teknik adam, bugüne kadar sadece Borussia Dortmund ile teknik direktörlük yapmış ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar götürdüğü takımıyla son maçta kupayı kaybetmişti! Esasen ise genç hoca; Borussia Dortmund'un başına iki kez gelmiş ve son döneminde 96 müsabakada yer alıp, maç başına da 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ İSİMLERDEN EDIN TERZIC

Fenerbahçe'nin Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco gibi isimleri araştırdığı listeden; şartlar dahilinde Edin Terzic kritiği çıktı! Zira Luciano Spalletti Fenerbahçe'yi reddetmiş ve Ange Postecoglou da önceliğinin Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek olduğunu belirtmişti.