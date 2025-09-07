Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Devin Özek arasında yeni bir görüşme gerçekleşti. Fenerbahçe'nin genç yöneticisi Devin Özek, takımın başına geçecek isim olarak Edin Terzic'i belirledi ve son kararı başkan Ali Koç'a bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 20:48

'de sonrası için ve Devin Özek arasındaki süreç tamamlandı. An itibarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a net şekilde Edin Terzic ismini ileten Devin Özek, yönetimin son onayını beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ TARAFINDAN EDIN TERZIC KRİTİĞİ YAPILIYOR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devin Özek tarafından öne çıkarılan Edin Terzic için karar vermek üzere! Halihazırda birkaç gündür yabancı hocalara yoğunlaşan Fenerbahçe, şu an itibarıyla rotayı Edin Terzic'e kırdı ve Ali Koç'un son onayıyla birlikte atılacak imza için geri sayıma başladı.

Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCA ADAYI EDIN TERZIC VE KARİYERİ

42 yaşındaki Alman teknik adam, bugüne kadar sadece Borussia Dortmund ile teknik direktörlük yapmış ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar götürdüğü takımıyla son maçta kupayı kaybetmişti! Esasen ise genç hoca; Borussia Dortmund'un başına iki kez gelmiş ve son döneminde 96 müsabakada yer alıp, maç başına da 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ İSİMLERDEN EDIN TERZIC

Fenerbahçe'nin Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco gibi isimleri araştırdığı listeden; şartlar dahilinde Edin Terzic kritiği çıktı! Zira Luciano Spalletti Fenerbahçe'yi reddetmiş ve Ange Postecoglou da önceliğinin Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek olduğunu belirtmişti.

Fenerbahçe'de karar zamanı geldi: Devin Özek Ali Koç'a fikrini iletti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE HOCA ADAYI OLARAK GÖSTERİLEN YERLİ İSİMLER KİMLERDİ?
Aykut Kocaman ve İsmail Kartal, camiada dile getirilen teknik direktörler olmuşlardı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!
Türkiye İspanya'yı ağırlıyor: Konya'da Dünya Kupası için büyük sınav!
ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#devin özek
#Edin Terzic
#Devin Özek
#Hoca Arayışi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.