Türkiye İspanya'yı ağırlıyor: Konya'da Dünya Kupası için büyük sınav!

A Milli Takım, Gürcistan zaferinin ardından şimdi de İspanya ile sahaya çıkıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğundaki kritik maç saat 21.45 itibarıyla başlayacakken, heyecanlı müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

TÜRKİYE DE İSPANYA DA KAZANARAK BAŞLADI

A Milli Takım; elemelerin ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederken, İspanya da Bulgaristan sınavını 3-0 ile geçti.

12. RANDEVU

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar ise 6 kez kazandı! Esasen ise 4 mücadelenin de berabere bittiği eşleşmelerde, ay yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve kalesinde de 17 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM İÇİN 643. SINAV

Milliler, bugüne kadar 355'i resmi ve 287'si de özel olmak üzere toplam 642 karşılaşmaya çıktı. Bu dönemde 1'i hükmen olacak şekilde 252 galibiyet elde edilirken, ayrıca da 240 mağlubiyet ve 150 beraberlik alındı.

VINCENZO MONTELLA 25. MAÇINDA

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; millilerle bugüne kadar 17'si resmi ve 7'si özel olmak üzere 24 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay yıldızlılar; bu mücadelelerde 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

KONYA'DA 9. EV SAHİPLİĞİ

Türkiye, İspanya maçıyla birlikte 9. kez Konya'da sahaya çıkacak. İlave olarak ise ay yıldızlılar; Konya'da 7'si resmi ve 1'i özel olmak üzere yaptığı bu müsabakalarda, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.