Editor
 Burak Ayaydın

Luciano Spalletti'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebepleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe ve Luciano Spalletti sürecindeki detaylar ortaya çıktı. İtalyan hoca, Fenerbahçe yönetiminden istediği garantileri alamayınca imza atmak istemedi.

Burak Ayaydın
06.09.2025
06.09.2025
'nin gündemindeki Luciano Spalletti, sürpriz şekilde sarı lacivertlileri reddetmişti. Esasen ise deneyimli , Fenerbahçe yönetiminden 'özerklik' istedi ama görüşmeler olumlu ilerlemedi.

LUCIANO SPALLETTI VE FENERBAHÇE'DEN BEKLENTİLERİ

Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe kariyerine garantilerle başlamak isteyen Luciano Spalletti, kulüp yönetiminden en az üç yıllık sözleşme istedi ve futbol şubedeki başat sorumlu olmayı hedeflediğini belirtti! Akabinde ise Fenerbahçe yönetimince beklentileri karşılanmayan Luciano Spalletti, süreçten hareketle defterini kapattı.

Luciano Spalletti'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebepleri ortaya çıktı!

FENERBAHÇE'DE ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe yönetimi, Luciano Spalletti'ye ek olarak pek çok teknik adamı listesinde tutuyor ve temaslara devam ediyor.

Luciano Spalletti'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebepleri ortaya çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO NEDEN GÖNDERİLDİ?
Portekizli hoca, hem kötü oyun oynatmış hem de başarısız sonuçlar almıştı.
