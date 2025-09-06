Luciano Spalletti'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebepleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Luciano Spalletti, sürpriz şekilde sarı lacivertlileri reddetmişti. Esasen ise deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe yönetiminden 'özerklik' istedi ama görüşmeler olumlu ilerlemedi.

LUCIANO SPALLETTI VE FENERBAHÇE'DEN BEKLENTİLERİ

Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe kariyerine garantilerle başlamak isteyen Luciano Spalletti, kulüp yönetiminden en az üç yıllık sözleşme istedi ve futbol şubedeki başat sorumlu olmayı hedeflediğini belirtti! Akabinde ise Fenerbahçe yönetimince beklentileri karşılanmayan Luciano Spalletti, süreçten hareketle Süper Lig defterini kapattı.

FENERBAHÇE'DE ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe yönetimi, Luciano Spalletti'ye ek olarak pek çok teknik adamı listesinde tutuyor ve temaslara devam ediyor.