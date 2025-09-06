Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!

Fenerbahçe için transferde sürpriz gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adeta transferde ters köşe dedirten bir kararla artık beklemeye geçti ve gönderilecek isimlerin ön plana çıkarılmasını istedi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE TERS KÖŞE

Yıldız transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, şimdi de bekleme moduna geçti! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, takımdan gidecek oyunculara ve piyasadaki 'fırsat' durumlarına göre hareket etmeye karar verdi. Son olarak da yeni planlamadan hareketle, Cengiz Ünder gibi isimlere veda edilmesi ve ayrılıkların ardından yeni bir yapılanma tasarlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE FUTBOLCU GÖNDERME DÖNEMİ!

Transfer döneminin son günlerinde kadrodaki şişkinliği törpülemek isteyen sarı lacivertli yönetim, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku gibi isimlerle yollarını ayırmak istiyor ve transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT TRANSFERLERİ

Takımın iskeletini genel olarak oturtan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde sürpriz süreçlerin oluşmasına göre yeni takviyeler yapacak ve bunun dışındaki opsiyonlarda ise hiçbir şekilde aceleci davranmayacak.