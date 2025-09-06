Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de transfer planlamalarına güncelleme geldi. An itibarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki günler için 'denge politikasında' karar kıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 21:12

için transferde sürpriz gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe Başkanı , adeta transferde ters köşe dedirten bir kararla artık beklemeye geçti ve gönderilecek isimlerin ön plana çıkarılmasını istedi.

Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE TERS KÖŞE

Yıldız transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, şimdi de bekleme moduna geçti! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, takımdan gidecek oyunculara ve piyasadaki 'fırsat' durumlarına göre hareket etmeye karar verdi. Son olarak da yeni planlamadan hareketle, Cengiz Ünder gibi isimlere veda edilmesi ve ayrılıkların ardından yeni bir yapılanma tasarlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!

FENERBAHÇE'DE FUTBOLCU GÖNDERME DÖNEMİ!

döneminin son günlerinde kadrodaki şişkinliği törpülemek isteyen sarı lacivertli yönetim, Cengiz Ünder ve gibi isimlerle yollarını ayırmak istiyor ve transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!

FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT TRANSFERLERİ

Takımın iskeletini genel olarak oturtan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde sürpriz süreçlerin oluşmasına göre yeni takviyeler yapacak ve bunun dışındaki opsiyonlarda ise hiçbir şekilde aceleci davranmayacak.

Fenerbahçe'de rota değişti: Ali Koç'tan transferde ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE HANGİ BÖLGEYE TRANSFER İSTENİYOR?
Yönetim, Fred'e iyi bir alternatif aramaya devam ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük çağrı: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel göreve!"
Victor Osimhen sahayı terk etti: Galatasaray'a kötü haber!
ETİKETLER
#transfer
#ali koç
#alexander djiku
#cengiz under
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Futbolcu Giderimi
#Fırsat Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.