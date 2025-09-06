Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük çağrı: "Aykut Kocaman ve Volkan Demirel göreve!"

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, milyonlarca üyesi olan 12 Numara da sürece dahil oldu ve resmi bir metin yayınladı. Esasen ise Fenerbahçe'nin geleceğine dair net bir duruş sergileyen 12 Numara, başkan Ali Koç'a seslendi ve Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'i hedef gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTAR GRUBU 12 NUMARA'DAN ALİ KOÇ'A BÜYÜK ÇAĞRI

"BAŞKAN ALİ KOÇ'A ÇAĞRIMIZDIR; Fenerbahçe’miz, tarih boyunca taraftarının sevgisi, efsanelerinin emeği ve ortak hayalleriyle büyük bir camia olmuştur. Bu büyük ailenin bir parçası olan efsanemiz Aykut Kocaman, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak unutulmaz katkılar sağlamış, yaptıklarıyla adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır... Ancak 2018 yılında yaşananlar, Efsanemiz Aykut Kocaman’ın camiamızdan uzaklaşmasına ve haksız eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştur. Belki de o günden bu yana camiamızda çiçek açmamasının sebebi, haksız alınan ahtır... Geride bıraktığımız yedi sezonda, Fenerbahçe’miz istikrar arayışında farklı yollar denemiş, ancak özlenen başarılara ulaşmak mümkün olmamıştır. Bugün, camiamızın birlik ve beraberliğe, ortak bir hedef etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Biz, 12 Numara olarak, Aykut Kocaman’ın deneyimine, liderliğine ve Fenerbahçe’ye olan tutkusuna olan inancımızı koruyoruz. Bu nedenle; Başkan Ali Koç’tan, Aykut Kocaman’a yapılan haksızlıkların telafi edilmesini ve kendisine iade-i itibar yapılmasını bekliyoruz. Aykut Kocaman’ın teknik direktör olarak göreve dönmesi, yardımcılığına ise bir başka efsanemiz Volkan Demirel’in getirilmesi, camiamızı yeniden bir araya getirecek güçlü bir adım olacaktır. Bu birliktelik, Fenerbahçe’mizin özlenen şampiyonluklarına ulaşmasında önemli bir köprü kuracaktır. Aykut Kocaman’ın bilgi birikimi ve Fenerbahçe sevgisi, İsmail Kartal ve diğer yerli hocalarımız tarafından da takdirle karşılanacaktır. Zira İsmail hocamız dahil, bir çok değerimiz geçmişte Aykut Kocaman'ın ekibinde yer almış, birlikte yol arkadaşlıkları yapmıştır... Onun liderliğinde, camiamızın tüm paydaşları ortak bir hedef için el ele verebilir. Fenerbahçe’mizin geleceği için, taraftarımızın yüreğindeki umudu yeniden yeşertecek bu adımı zaman kaybetmeden atmaya davet ediyoruz. 2018 yılında yapılanların yanlış olduğu bu kadar netleşmişken; 2025 yılında Aykut Kocaman-Volkan Demirel birlikteliğine doğru hep birlikte adım atalım... Saygılarımızla, 12 Numara."

https://x.com/12numaraorg/status/1964249318489280753