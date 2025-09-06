Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!

Trabzonspor'da flaş bir transfer gerçekleşiyor. Bordo mavililer, ilk olarak Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderdikten sonra şimdi de Andre Onana hamlesiyle gündeme geldi.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: ANDRE ONANA

Trabzonspor; Uğurcan Çakır transferi için Galatasaray ile anlaşırken, akabinde ise yine sansasyonel bir gelişmeyle gündeme geldi! Esasen ise Karadeniz devi, Uğurcan Çakır sonrasında çıtayı yükseltti ve Andre Onana'yı kiralama konusunda Manchester United ile söz kesti.

TRABZONSPOR ANDRE ONANA'YI BEKLİYOR!

Kulüpler düzeyindeki görüşmeleri tamamlayan Trabzonspor, bundan sonraki süreçte Andre Onana'dan gelecek kararı beklemeye başladı. Ayrıca da bordo mavililer, Andre Onana'yı kiralamak ve sonraki sezonda ise yine yerli bir kaleciyle devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sonrası için listenin ilk sırasında yer alan Andre Onana, geçen sezon Manchester United ile 50 maça çıkmış ve 65 gol yemişti. Son olarak da 29 yaşındaki yıldız eldiven, yine bu süreçte tam 11 maçı da gol yemeden tamamlamıştı.