Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sonrası için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor'un an itibarıyla Andre Onana için temasları artırdığını ve Manchester United ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 18:05

'da flaş bir transfer gerçekleşiyor. Bordo mavililer, ilk olarak Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderdikten sonra şimdi de hamlesiyle gündeme geldi.

Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: ANDRE ONANA

Trabzonspor; Uğurcan Çakır transferi için Galatasaray ile anlaşırken, akabinde ise yine sansasyonel bir gelişmeyle gündeme geldi! Esasen ise Karadeniz devi, Uğurcan Çakır sonrasında çıtayı yükseltti ve Andre Onana'yı kiralama konusunda Manchester United ile söz kesti.

Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!

TRABZONSPOR ANDRE ONANA'YI BEKLİYOR!

Kulüpler düzeyindeki görüşmeleri tamamlayan Trabzonspor, bundan sonraki süreçte Andre Onana'dan gelecek kararı beklemeye başladı. Ayrıca da bordo mavililer, Andre Onana'yı kiralamak ve sonraki sezonda ise yine yerli bir kaleciyle devam etmek istiyor.

Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!

TRABZONSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sonrası için listenin ilk sırasında yer alan Andre Onana, geçen sezon Manchester United ile 50 maça çıkmış ve 65 gol yemişti. Son olarak da 29 yaşındaki yıldız eldiven, yine bu süreçte tam 11 maçı da gol yemeden tamamlamıştı.

Trabzonspor'a yıldız kaleci: Uğurcan Çakır sonrasında sürpriz anlaşma duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA NASIL GÜNDEME GELDİ?
Manchester United, performansından emin olamadığı yıldız ismi takımdan göndermeyi düşünüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Kupası’nda finaldeyiz!
12 Dev Adam fırtına gibi: EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#andre onana
#andre onana
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.