27°
Spor
Avatar
Editor
 İrem Çınar

12 Dev Adam fırtına gibi: EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç’i 86-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

12 Dev Adam fırtına gibi: EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi
AA
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
13:50
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
14:01

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. 5’te 5 yaparak EuroBasket 2025’te büyük bir çıkış yakalayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç’i 86-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Arena Riga’da oynanan mücadelede milliler, karşılaşmaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün’den oluşan ilk beşle başladı. Başantrenör Ergin Ataman, turnuvadaki 6. maçta da bu ilk 5’i değiştirmedi.

12 Dev Adam fırtına gibi: EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi

Maçın çeyrek sonuçları şöyle gerçekleşti:

1. çeyrek sonucu:

Türkiye: 20 - İsveç: 23

2. çeyrek sonucu:

Türkiye: 37 - İsveç: 42

3. çeyrek sonucu

Türkiye: 63 - İsveç: 55

4. çeyrek sonucu

Türkiye: 86 - İsveç: 79

12 Dev Adam fırtına gibi: EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi

Türkiye, A Grubu’ndaki beş maçını da aynı ilk 5 ile oynamış ve grubunu lider tamamlamıştı. Son grup maçında turnuvanın favorilerinden Sırbistan’ı 95-90 yenerek 5’te 5 yapmayı başaran milliler, son 16 turuna da güçlü bir moralle çıkmış oldu.

NBA patentli Alperen Şengün, turnuvada ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Genç pivot, 5 maç boyunca sırasıyla 16, 23, 20, 21 ve 28 sayı kaydederek ortalama 21,6 sayıyla takımının en skorer isimlerinden biri oldu.

12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle eşleşecek ve madalya hedefi için yoluna devam edecek.

