Kültür Yolu Festivalleri büyüyor: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeyi verdi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “İstanbul Kültür Yolu Festivali”nin galasında konuştu. Bakan Ersoy, festivallerin sadece sanatsal etkinlikler değil, aynı zamanda şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarma misyonunu taşıdığını vurguladı.

32 İLE ULAŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival ağının 2027 yılına kadar 32 ile ulaşacağını söyledi.

2026'DA 6 YENİ ŞEHİR FESTİVALE KATILIYOR

Verilen bilgiye göre, Kültür Yolu Festivalleri ağına 2026 yılında altı yeni il daha eklenecek. Bu genişleme ile Anadolu'nun farklı coğrafyaları sanatla buluşacak:

Aydın

Eskişehir

Kahramanmaraş

Mersin

Ordu

Sakarya

Bu iller, tarihi, doğal ve kültürel miraslarını festivaller aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulacak. Bakanlığın vizyonu 2027 yılında da büyümeye devam edecek. Belirlenen takvime göre, festival coşkusu 2027'de altı yeni il ile daha yayılacak:

Balıkesir

Denizli

Hatay

Kocaeli

Muğla

Tekirdağ

SAHİL KENTLERİNDEN TARİHİ ŞEHİRLERE

Böylece, sahil kentlerinden tarihi merkezlere kadar uzanan geniş bir yelpazede, 2027 yılı sonunda Türkiye Kültür Yolu Festivalleri toplam 32 ilde sanatseverlerle buluşmuş olacak.