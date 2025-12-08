AUZEF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları

2025-2026 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi vize sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu günlerde ise AUZEF final sınavı tarihleri araştırılıyor.

İlk olarak sınav giriş belgesi için sorular gündeme gelirken, ardından AUZEF sınav tarihleri ne zaman yapılacak sorusu öne çıkıyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF final sınavı giriş belgeleri henüz duyurulmadı.

AUZEF Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Bütünleme Sınavı (Telafi) ise 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.