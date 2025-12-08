Beşiktaş Gaziantep FK CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK’yi Tüpraş Stadı’nda ağırlayacak. İki takımın da puan tablosundaki konumu nedeniyle karşılaşma büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP CANLI İZLE

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki mücadele Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkararak karşılaşmaya hazırlanırken, bu süreçte deplasmanda aldığı iki galibiyetle moral kazanmış durumda. Takım, iç sahadaki son üç maçında üstünlüğü koruyamaması nedeniyle puan kayıpları yaşasa da Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte evindeki tabloyu değiştirmek için sahaya çıkacak.

Gaziantep FK ise haftaya rakibinin bir basamak altında giriş yaptı ve 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ligin geride kalan bölümünde topladığı puanlarla dikkat çeken kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda oynayacağı bu önemli maçta puan çıkarmak için sahaya çıkacak. Maçın hakemliğini üstlenecek olan Kadir Sağlam’ın yönetimindeki müsabaka futbolseverler tarafından canlı yayın ile takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu açıklandı:

Beşiktaş 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal.

Gaziantep FK 11: Zafer, Perez, Tayyip, Abena, Arda, Kevin, Ogün, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports aboneleri, uydu yayınından maçı canlı şekilde ekranlara getirebilecek ve platform üzerinden erişim sağlayabilecek. TOD kullanıcıları ise mücadeleyi internet bağlantısının bulunduğu her ortamdan cihazları aracılığıyla takip edebilecek.

Futbolseverler için sunulan dijital yayın seçenekleri sayesinde maç hem evden hem de mobil cihazlar üzerinden izlenebilecek. TOD TV’nin telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden sunduğu canlı yayın imkanı ile maç, internetten de seyredilebilecek.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması bazı ülkelerde şifresiz olarak ekranlara gelecek. Bosna Hersek’te Sport Klub 3 HR, Brezilya’da Disney+, Fildişi Sahili’nde DStv Now ve Güney Afrika’da ESPN Africa maçı yayınlayacak. Bu platformlar üzerinden ilgili bölgelerde yaşayan futbolseverler mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

Beşiktaş Gaziantep FK maçını veren kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 3 HR

Sport Klub 3 HR Brezilya: Disney+

Disney+ Fildişi Sahili: DStv Now

DStv Now Güney Afrika: ESPN Africa

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşması Türkiye’de Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maç, Bein Sports’un uydu yayını üzerinden aboneler tarafından şifresiz şekilde izlenebilecek. Karşılaşmanın başlangıç saati 20.00 olarak açıklanırken, yayın detayları platformun maç öncesi programlarıyla birlikte sunulacak.

Ayrıca mücadele TOD TV üzerinden de takip edilebilecek. İnternet bağlantısı olan tüm cihazlardan erişim sağlanabilen platform, kullanıcılarına maç boyunca canlı yayın hizmeti veriyor. Böylece karşılaşma Türkiye genelinde hem televizyonlardan hem de dijital platformlardan izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Mücadeleyi Bein Sports üzerinden televizyon yayını ile takip etmek mümkün. Uydu üzerinden yayın alan Bein Sports kullanıcıları karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. Platformun maç yayını, müsabakanın başlamasıyla birlikte ekranlara ulaşacak.

TOD TV ise internet bağlantısı bulunan her ortamda maça erişim sağlayan bir diğer platform olacak. Telefon, tablet veya bilgisayardan giriş yapan kullanıcılar, hesaplarıyla oturum açarak karşılaşmanın canlı yayınına ulaşabilecek. Böylece maçı dışarıdayken de takip etmek isteyenler kolayca erişim sağlayabilecek.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP CANLI LİNK

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşmasının resmi yayıncısı Bein Sports’tur. Maç, Bein Sports’un canlı yayın akışı üzerinden izlenebilecek. Platform aboneleri, uydu ve dijital yayın seçenekleriyle mücadeleyi takip edebilir. Resmî yayıncı olan Bein Sports’un dışında Türkiye’de başka bir platformun maç yayın hakkı bulunmamaktadır.