Geminid meteor yağmuru ne zaman Türkiye’de görülür mü?

Geminid meteor yağmuru saati ve izleme koşulları, gökyüzü olaylarıyla yakından ilgilenenler tarafından araştırma konusu oldu.

2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Geminid meteor yağmuru da bunlardan biri.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Geminid veya İkizler gök taşları, yaklaşık olarak 4-20 Aralık tarihleri arasında izlenebiliyor.

Fakat ayın ortalarına doğru 13-14 Aralık tarihlerinde en yoğun dönemine erişiyor.

Geminidler, en fazla meteor gözlenebilen yağmurlardan ve en yüksek sayıya ulaştığı zaman dilimi ise 14 Aralık sabahına karşı. Bu süreçte saatte ortalama 120 meteor görülebilmesi mümkün olabiliyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE GÖRÜNÜR MÜ?

Meteor yağmurları çıplak gözle takip edilebiliyor.

Uzmanlar, Geminid Gök Taşı Yağmuru’nun çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada izlenebileceğini belirtti.

Bu bağlamda Geminid meteor yağmurunun Türkiye'den de izlenebilir olduğu ifade edildi.