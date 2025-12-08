Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Doktorların "reflü" dediği hastayı yapay zeka kurtardı: Grok olmasa ölecekti

Norveç’te yaşanan olayda, doktorların reflü teşhisi koyduğu hastayı yapay zeka asistanı Grok kurtardı. Basit bir rahatsızlık sanılan durumun aslında hayati tehlike taşıdığını belirten sohbet botu, kullanıcının acilen ameliyata alınmasını sağladı.

Doktorların
Norveç'te yanlış teşhisle eve gönderilen bir hasta, yapay zeka asistanı sayesinde ölümden döndü. uygulaması, ağrıları devam eden kullanıcıyı acil tomografi çektirmesi konusunda uyardı. Tetkiklerde apandisiti patlamak üzere olduğu anlaşılan adam ameliyat edilerek kurtarıldı.

GROK'UN 'HEMEN BT ÇEKTİR' UYARISI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

"Reflü" teşhisiyle eve gönderilen 49 yaşındaki bir adam, Grok'un "hemen BT çektir" uyarısı sayesinde ölümden döndü. Yapılan tetkiklerde adamın patlamak üzere olan apandisitinin olduğu ortaya çıktı.

Doktorların "reflü" dediği hastayı yapay zeka kurtardı: Grok olmasa ölecekti

Sosyal medya hesabından olayı anlatan 49 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı, bir gün boyunca süren "jilet gibi" bir karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurduğunu söyledi. Ateşi ve ağrıdan başka belirtisi olmayan 49 yaşındaki adam, tarafından muayene edildiğini, daha sonra ise reflü tanısı konularak, ilaçla eve gönderildiğini ifade etti.

Aldığı ilaçların işe yaramadığını ve ağrının aynı şiddette devam ettiğini belirten sosyal medya kullanıcısı, Grok'a yaşadığı her detayı yazdığını söyledi. Yapay zekanın hızlı bir şekilde cevap verdiği söyleyen adam, "Grok hemen ülser ya da apandisit ihtimalini işaretledi. Riskli belirtileri söyledi ve 'şu anda geri dön ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) iste' dedi" diye yazdı.

Grok'un gerekçelerini kaydedip tekrar acil servise gittiğini belirten sosyal medya kullanıcısı, doktorlardan ısrarla tarama yapılmasını istediğini ve BT taraması sonucunda apandisitin patlamak üzere olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Altı saat süren ameliyatla apandisiti alınan adam, ağrının tamamen geçtiğini ve anestezi altında uyanırken kahkaha attığını ifade etti.

