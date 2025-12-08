Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Y ve Z kuşağı alarmda: Apandis kanseri vakaları 4 katına çıktı! Sinsi belirtilere dikkat

ABD'de yapılan bir araştırmada, apandis kanseri vakalarının Y ve X kuşaklarında, yaşlı nesillere göre üç ila dört kat daha fazla görülerek endişe verici bir artış gösterdiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 16:31

Apandis kanseri, tarihsel olarak yaşlı bireyleri etkileyen nadir bir hastalıkken, son araştırmalar özellikle Y kuşağı ve Z kuşağında vakaların endişe verici bir şekilde arttığını gösteriyor. Uzmanlar, keskin yükselişin nedenini henüz belirleyebilmiş değil ve tanı konulmasındaki zorluklar nedeniyle farkındalık çağrısı yapıyor.

Science Alert'in haberine göre vücudumuzun sindirim sistemine bağlı küçük bir organ olan apandisin kanseri, genellikle yaşlı popülasyonla ilişkilendiriliyordu. Ancak ABD'de yapılan son araştırmalar, X kuşağı ve Y kuşağındaki bireylerin, kendilerinden önceki nesillere kıyasla üç ila dört kat daha fazla apandis kanseri tanısı alma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Y ve Z kuşağı alarmda: Apandis kanseri vakaları 4 katına çıktı! Sinsi belirtilere dikkat

APANDİS KANSERİ GENÇLERİN SORUNU HALİNE GELİYOR

Vanderbilt Üniversitesi'nden epidemiyolog ve moleküler biyolog Andreana Holowatyj, apandis kanserindeki keskin artışı yıllardır inceleyen bir isim. Holowatyj, 2024'te yaptığı bir açıklamada, diğer türlerinde kaydedilen önemli ilerlemeler düşünüldüğünde, apandis kanseri alanında büyük bir boşluk olduğunu dile getirmişti.

Holowatyj liderliğindeki 2020 tarihli ulusal bir analiz, ABD'de 2000 ile 2016 yılları arasında kötü huylu apandis kanseri görülme sıklığının yüzde 232 arttığını tespit etti. Üstelik her nesilde bir artış söz konusuydu.

Y ve Z kuşağı alarmda: Apandis kanseri vakaları 4 katına çıktı! Sinsi belirtilere dikkat

TANI KOYMAK NEDEN ZOR?

Uzun süre işlevsiz bir organ kalıntısı olarak görülen apandisin, son kanıtlarla birlikte tamamen yararsız olmayabileceği düşünülüyor. Apandisin en yaygın sorunu iltihaplanması yani apandisit olsa da, nadiren de olsa apandis çıkarılırken kanser tespit edilebiliyor.

Apandis kanserinin ilerleyişi ise sinsi olabiliyor. Karın ağrısı, şişkinlik ve pelvik ağrı gibi uyarı işaretleri, sindirim sorunları veya kolorektal kanserler gibi çok daha yaygın durumlarla karıştırılabiliyor.

Belirtiler gösteren bireylerin bir doktora görünmesinin önemli olduğunu vurgulayan Holowatyj'e göre, apandis kanseri olasılığını ekarte etmek veya koymak kritik önem taşıyor. Zira uzmanlar artışa katkıda bulunabilecek faktörleri anlamaya devam ediyor.

Apandis kanseri için standart tarama yönergeleri şu anda mevcut değil ve tedavi seçenekleri de kısıtlı. Holowatyj, cerrahi olmayan apandisit yönetiminin yaygınlaşmasıyla apandis kanserlerinin kolayca gözden kaçırılabileceğini ifade ediyor. Kanser bazen fıtık, miyom veya kist gibi durumlara benzeyebiliyor. Kadınlarda ise endometriyal lezyonlarla karıştırılabiliyor.

Y ve Z kuşağı alarmda: Apandis kanseri vakaları 4 katına çıktı! Sinsi belirtilere dikkat

YAŞLILARA KIYASLA 4 KAT ARTIŞ

Holowatyj, 2020'de apandis tümörlerinin kolorektal kanserlerden farklı moleküler özelliklere sahip olduğunu belirtmişti. Apandis tümörleri farklı şekillerde yayılıyor, kolorektal tümörlerin çoğunun işe yaradığı kemoterapiye cevap vermiyor ve orantısız bir şekilde genç yetişkinleri etkiliyor.

Holowatyj ve ekibinin en son araştırmasına göre, 1941-1949 yılları arasında doğanlara kıyasla, 1976-1984 yılları arasında doğan Amerikalılar için apandis kanseri vakaları üç katına çıktı. 1981-1989 yılları arasında doğanlar içinse artış dört katına ulaştı.

Uzmanlar artışın nedeninden henüz emin değiller. Holowatyj ve meslektaşları, beslenme ve fiziksel aktivite gibi davranışlarındaki değişikliklerin, kalıtsal gen varyantlarının ve plastik veya kimyasal kirlilik gibi olası çevresel maruziyetlerin hastalığın gelişimine katkıda bulunabileceğinden şüpheleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı
Metehan Baltecı, Mert Hakan Yandaş ve çok sayıda isim sağlık kontrolünden geçiyor
ETİKETLER
#Sağlık
#kanser
#araştırma
#erken teşhis
#Apandis Kanseri
#Genç Popülasyon
#Apandisit
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.