Türkiye’nin en güvenli şehirleri belli oldu! Suç oranları, yaşam standartları ve doğal güzellikleri ile en yaşanabilir şehirler listesinin zirvesi ‘Vay be!’ dedirtti

Yapılan son açıklamalara göre Türkiye nüfusu 86 milyona dayandı. Nüfusun büyük yoğunluğu ise büyükşehirlerde tespit edildi. Kalabalık kentler, farklı eğitim ve kültür seviyeleri, ekonomik şartların zorlukları nedeniyle suç oranlarının da en yüksek olduğu yerler olarak bilinirken, daha küçük ölçekli şehirler ise Türkiye’nin en güvenli illeri sıralamasında yer aldı. İşte suç oranları, yaşam standartları ve doğal güzellikleri ile en yaşanabilir şehirler listesine giren iller…