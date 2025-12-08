Menü Kapat
Türkiye’nin en güvenli şehirleri belli oldu! Suç oranları, yaşam standartları ve doğal güzellikleri ile en yaşanabilir şehirler listesinin zirvesi ‘Vay be!’ dedirtti

Aralık 08, 2025 16:02
1
turkiyenin en guvenli sehirleri

Türkiye’nin en güvenli şehirleri hangileri? sorusu cevabını buldu. Yapay zeka tarafından hazırlanan çalışmada illerin suç oranları, yaşam standartları ve doğal güzellikleri dikkate alındı. Yapılan analizde ayrıca şehirlerin eğitim seviyeleri de sonucu etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı. Son verilerle en yaşanabilir şehirler listesinin zirvesi ise ‘Vay be!’ dedirtti…

2

Yapılan son açıklamalara göre Türkiye nüfusu 86 milyona dayandı. Nüfusun büyük yoğunluğu ise büyükşehirlerde tespit edildi. Kalabalık kentler, farklı eğitim ve kültür seviyeleri, ekonomik şartların zorlukları nedeniyle suç oranlarının da en yüksek olduğu yerler olarak bilinirken, daha küçük ölçekli şehirler ise Türkiye’nin en güvenli illeri sıralamasında yer aldı. İşte suç oranları, yaşam standartları ve doğal güzellikleri ile en yaşanabilir şehirler listesine giren iller…

3

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ

10. Eskişehir

Türkiye’de öğrenci şehri deyince ilk olarak akla gelen Eskişehir, aynı zamanda güvenlik açısından da en konforlu iller arasında yer alıyor. Ulaşım kolaylığının yanı sıra planlı kent yapılanması ve şehir düzeni ile Eskişehir insanların aklındaki güven algısını güçlendiriyor.

4

9. Nevşehir

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nevşehir, yaşanan sirkülasyona rağmen güvenli ve düzenli yaşam özellikleriyle beğeni topluyor. Avanos, Ürgüp ve Hacıbektaş gibi ilçeleri görece kalabalık olsa bile özellikle küçük ilçelerde huzur ve güven çok rahat hissediliyor.

5

8. Burdur

Türkiye’de suç oranı en düşük illerden olan Burdur aynı zamanda yüksek eğitim seviye ile de dikkat çekiyor. Öğrenci popülasyonunun yüksek olduğu kentte kültürel sermayenin zenginliği de oldukça rahat bir şekilde hissediliyor.

6

7. Yalova

Hem İstanbul’a yakın hem de sakin bir şehirde yaşamak isteyenlerin tercihi olan Yalova da suç oranının düşük olması ve güvenlik açısından yüksek bir performans sergilemesi aileler tarafından tercih edilmesine neden oluyor.

7

6. Bilecik

Türkiye’nin en küçük illerinden biri olan Bilecik, sanayiden uzak kendi halinde bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Ve evet Bilecik de güvenle yaşanacak iller arasında ilk sıralarda bulunuyor.

8

5. Trabzon

Karadeniz’in hırçın karakterini üzerinde taşıyan Trabzon, büyükşehir olmasına rağmen güvenlikli yapısı ile ailelerin sıkça tercih ettiği şehirlerden biri olarak görülüyor. Özellikle mahalle kültürünün devam etmesi, insanların iç içe yaşaması güven ortamının güçlenmesini sağlıyor.

9

4. Giresun

Karadeniz’in en güzel şehirlerinden biri olan Giresun düşük suç oranları ve düzenli yaşam yapısıyla güvenli kentler listesinde yüksek bir sıralamada yer alıyor.

10

3. Rize

Türkiye’nin en güvenli şehirleri arasında üçüncü sıraya yine bir Karadeniz ili yerleşiyor. Küçük yerleşim yapısı ile dikkat çeken Rize sahip olduğu sosyal düzen ile halkın güven hissini artırıyor.

11

2. Tunceli

Eğitim seviyesi oldukça yüksek olan Tunceli yıllardır en düşük suç oranına sahip illerin ilk sıralarında yer alıyor. Bu da en güvenli şehirler arasına sokuyor.

12

1 Artvin

Türkiye’nin en güvenli ili olarak belirlenen Artvin, sakin yapısı ve doğal güzellikleri ile de büyük beğeni topluyordu. Huzurlu ve yavaş yaşam temposu ile yaşanılabilir yer arayanların favorileri arasında yer alıyor.

