TGRT Haber
Savunma Teknolojileri
 Safa Keser

Türk savunma sanayisinin gücü Baltık bölgesine taşınıyor

SYS Grup, bünyesinde yer alan AEI Systems sponsorluğunda düzenlenecek Land Warfare Europe 2025 etkinliğine katılarak Avrupa’da savunma yatırımlarının arttığı bir dönemde Baltık bölgesinde yeni iş birliklerine kapı aralayacak.

Türk savunma sanayisinin gücü Baltık bölgesine taşınıyor
Bülten
08.12.2025
08.12.2025
SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, 9–10 Aralık 2025 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek Land Warfare Europe 2025 etkinliğine sponsor olarak katılarak Avrupa savunma ekosistemine güçlü bir mesaj verecek.

NATO ve Avrupa ülkelerinin savunma yetkilileri ile sektörün önde gelen karar vericilerini bir araya getiren etkinlikte, SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku ARAL temsil edecek ve grubun modern savunma çözümlerine yönelik vizyonunu aktaracak.

Bu yılki etkinlik, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’da hızla artan savunma harcamaları ile Baltık bölgesinin kıtanın güvenliği açısından kazandığı kritik rol üzerine şekillendi. SYS Grup, AEI Systems, CANiK ve UNIROBOTICS markalarıyla oluşturduğu entegre savunma ekosistemi sayesinde, bölgenin modern kara kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ateş gücü çözümlerini tanıtacak. Grup, başta 30×113mm VENOM LR olmak üzere orta kalibre top sistemleri, TRAKON serisi uzaktan komutalı silah sistemleri ve CANiK’in hafif silah ürün ailesiyle modern ordular için kapsamlı, modüler ve ITAR-free çözümler sunuyor.

Türk savunma sanayisinin gücü Baltık bölgesine taşınıyor


Litvanya, SYS Grup için son dönemde stratejik bir buluşma merkezi haline geldi. Geçtiğimiz aylarda grup şirketlerinden UNIROBOTICS, Litvanya’da gerçekleştirilen bir atışlı demo faaliyetine katılarak sergilediği performansla bölgedeki savunma otoritelerinden tam not aldı. SYS Grup, Land Warfare Europe 2025 ile bu başarıyı daha da ileri taşımayı ve Baltık ülkeleriyle iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Türk savunma sanayisinin gücü Baltık bölgesine taşınıyor



AEI Systems’in etkinlikte ön plana çıkaracağı 30×113mm VENOM LR, dünyanın en düşük geri tepmeli 30 mm top sistemi olarak dikkati çekiyor. Ayarlanabilir atım hızı seçenekleri, yüksek hassasiyet kabiliyeti ve ITAR-free olması sayesinde kara, deniz ve insansız platformlara kolaylıkla ve en çabuk termi sürelerinde entegre edilebilen VENOM LR, modern muharebe ortamında en mobil platformlarda etkili ateş gücü ihtiyacına doğrudan karşılık veriyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, modern savunma ortamındaki dönüşüme ve müttefik ülkeler arasındaki iş birliği fırsatlarına vurgu yaptı. Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

sonrası savunma dengeleri yeniden şekilleniyor. Avrupa’da artan savunma yatırımları, özellikle Baltık bölgesinde yeni iş birlikleri için büyük fırsatlar sunuyor. SYS Grup olarak; CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS firmalarımızla modern orduların ihtiyaç duyduğu modüler, güvenilir ve ITAR-free çözümler sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki üretim altyapılarımızla, müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.
Land Warfare Europe 2025 boyunca sunacağımız entegrasyon mühendisliği kabiliyetleri, modüler silah çözümleri ve operasyonel etkinliği artıran teknolojilerle de Baltık bölgesinin savunma ihtiyaçlarına yönelik güçlü ve sürdürülebilir çözüm ortaklıklarını destekleme irademizi bir kez daha ortaya koyacağız.”

ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#Savunma Sektörü
#Land Warfare Europe 2025
#Aei Systems
#Modern Savunma Çözümleri
#Baltık Bölgesi
#Savunma Teknolojileri
