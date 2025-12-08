Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en zor dilleri sıralandı! Türkçe zor diyenler listeyi görünce utandı!

Aralık 08, 2025 17:20
1
Dünyanın en zor dilleri

Dünyanın en zor dilleri sıralamasında Türkçenin yeri hep merak edilir. Yabancı bir dil olarak Türkçe dilini öğrenmenin zorluğuna ilişkin şikayetler ise sosyal medya platformlarında yer alır. Ancak dünya üzerinde kullanılan öyle diller var ki öğrenmek gerçekten ecel terleri döktürüyor. Öyle ki Türkçe zor diyenler listeyi görünce utanıyor…

2

Bir lisan, bir insan özdeyişi tarih boyunca geçerliliğini koruyor. Hele ki günümüzde tek yabancı dil artık yeterli olmayıp insanlar ikinci ve üçüncü yabancı diller öğreniyor. Ancak bazı diller öylesine zor ki öğrenmek için ekstra bir çaba gerektiriyor. İşte dünyanın en zor dilleri ve Türkçenin zor diller arasındaki sıralaması…

3

DÜNYANIN EN ZOR DİLLERİ

BİRİNCİ SIRADA ÇİNCE VAR

Çinceyi zor kılan en büyük faktör bu dili öğrenmek isteyenlerin ilk başta alfabeyi öğrenmek zorunda kalması. Ancak harf değil karakter tabanlı bir alfabeye sahip olan bu yazı sisteminde küçücük bir fark büyük bir anlam değişikliğine yol açıyor. Zorluğundan dolayı Çinceyi öğrenmek isteyenler için basitleştirilmiş versiyonu da bulunuyor.

4

İKİNCİ SIRANIN SAHİBİ ARAPÇA

Arapçayı da öğrenmek için alfabeyi öğrenmek gerekiyor. Üstelik bu alfabede geleneksel dillerin tam tersine yazılar sağdan sola doğru yazılıyor. Gramer olarak ise olukça karmaşık olan Arapça dünyanın en zor ikinci dili olmanın hakkını veriyor.

5

JAPONCA İÇİN ÜÇ FARKLI ALFABE

Japonca cümle yapısı gereğiyle oldukça zor bir dil iken bir de Hiragana, Katakana ve Kanji ismiyle bilinen alfabeleri bu karmaşık dili öğrenmeyi bir kat daha zorlaştırıyor.

6

KORECEDE HARF DEĞİL HECELER VAR

Dünyanın en zor dilleri arasında bulunan Korece’de harfler, iki, üç veya bazen dört harfin kombinasyonlarından oluşan heceler halinde gruplandırıldığı için karmaşık görünebiliyor.

7

5. SIRA RUSÇA

Rusçada alfabe farklılığı öğrenmeyi zorlaştıran en büyük etkenlerden. Ancak hal ekleri, cinsiyet uyumu ve fiil çekimi gibi oldukça çekimli bir yapıya sahip. Üstelik isimler, zamirler, sıfatlar ve fiiller cümledeki rollerine bağlı olarak biçim değiştirir; bu da daha basit dil bilgisi yapılarına sahip dillere alışkın öğrenciler için zorlayıcı olabilir.

8

6. SIRA FİNCE

Ural dil ailesinin bir üyesi olan Fince, pek çok kişi için oldukça zor geliyor. Bunun nedenleri arasında ise fiillerin, özneye, zamana ve kipe bağlı olarak biçim değiştirmesi geliyor.

9

7. SIRA MACARCA

Macarcada kelimeler tamamen farklı bir şekilde oluşturulur ve ifadeler genellikle tek bir kelime oluşturmak için birleştirilir. Bu nedenle Macarcayı öğrenmek pek çok kişi için oldukça zor olabilir.

10

8. SIRA İZLANDACA

İzlandacanın zor olmasına neden olan en önemli neden kelime dağarcığı tamamen benzersiz olmasıdır. Bu nedenle, İzlandaca öğrenirken yabancı kelimeler yardımcı olamaz. Öğrenilen her kelime ve ifade yeni olacaktır ve bu da İzlandaca öğrenmeyi diğer dillerden daha zor hale getirir.

11

9. SIRA TÜRKÇE 

Türkçe dil, gırtlaktan ve damaklı ünsüzler içerir ve bu sesleri doğru telaffuz etmek zor olabilir. Diğer yandan Türkçe grameri, İngilizce veya İspanyolca gibi Hint-Avrupa dillerinden önemli ölçüde farklıdır. Türkçede kelimeler fiil çekimlerine göre değişir ve birden fazla ek alabilir. Bu da dili yeni öğrenenler için zorlayıcı olabilir.

12

10. SIRA SANSKRİTÇE

Karmaşık bir dilbilgisine sahip olan Sanskritçede her karakterin belirli bir sesi temsil ettiği Devanagari yazısı kullanılır. Bu da dili öğrenmekte zorluklar çıkaran en önemli etkenler arasında yer alır.

