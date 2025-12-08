Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? DSİ 1389 sürekli işçi alımı kadro dağılımı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından İSKUR üzerinden 1389 işçi alımı için başvurular İSKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekimi gündem oldu. Adaylar tarafından DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DSİ 1389 sürekli işçi alımı kadro dağılımı belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 17:18

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı başvuruları gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi için adayların bekleyişi başladı. Adayların gündeminde DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacağı yer alıyor.

DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? DSİ 1389 sürekli işçi alımı kadro dağılımı

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre DSİ personel alımı kura çekimleri 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgileri, alımı gerçekleştirecek olan bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Bu kapsamda adayların başvurduğu bölge müdürlüklerinin internet sitelerinde yer alan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? DSİ 1389 sürekli işçi alımı kadro dağılımı

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

DSİ tarafından doğrudan noter kurasıyla 1305 adet sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu işçi alımları "Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Akaryakıtçı, Hidrolog Yardımcısı, Bekçi, Sürveyan, Su Dağıtım Teknisyeni, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı" bölümlerinden yapılacak.

Sınav yönetimiyle ise 84 adet sürekli işçi kadrosuna ekskavatör, dozer, beko loder, yükleyici, vinç, greyder ve forklift operatörü kadrolarında alım gerçekleştirilecek.

#Dsi Personeli Alımı
#Dsİ Kura Çekimi
#Dsİ Taşra Teşkilatı
#Dsİ Kariyer
#Kamu Işleri
#Aktüel
