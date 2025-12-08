Asgari ücret belli oldu mu? 2025 asgari ücretinin ne zaman belli olacağı gündemde

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2026 asgari ücret toplantısının tarihinin duyurulmasıyla beraber asgari ücret ne kadar olacak araştırılmaya başlandı. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk buluşması 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Milyonların beklediği asgari ücret görüşmelerinin ilerlemesinin ardından yaklaşık 4 görüşme sonrasında zam oranı belli olacak. 2026 yılında verilecek olan tutar henüz belli olmazken, Ocak ayında netleşmesi planlanıyor. Netleşen tutarın ardından ise Şubat ayında ilk zamlı maaşlar hesaplara geçecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk görüşmesini 12 Aralık Cuma günü yapacak. İlk görüşmenin ardından yaklaşık 3-4 görüşme sonrasında bu yıl uygulanacak olan zam oranı netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanmakta. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.