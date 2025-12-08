Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Bugün kimin maçı var, hangi? 8 Aralık Pazartesi günü karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'de yarış devam ederken bu akşam hangi maçlar var belli oldu. La Liga, Premier Lig, Bundesliga gibi liglerde takımların mücadelesi sürerken 8 Aralık Pazartesi maç programı da duyuruldu.

Bugün kimin maçı var, hangi? 8 Aralık Pazartesi günü karşılaşmaları
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bugünün maç programı da araştırıldı. Nefes kesen karşılaşmaların yayınlandığı kanal ve saat netleşti.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 9 ARALIK?

TFF Elit U19 Ligi

- | 14:00 | Yayın Yok

Trendyol 1. Lig

Hatayspor - Sarıyer | 14:30 | Bein Sports Max 1 | tabii Spor 6
Bandırmaspor - Bodrumspor | 14:30 | | Bein Sports 2
Çorum FK - Pendikspor | 20:00 | TRT Spor | Bein Sports Max 1

Azerbaycan Premier Ligi

Qabala - Turan | 16:00 | CBC Sport
Sabah Bakü - Neftçi Bakü | 19:00 | CBC Sport

Bugün kimin maçı var, hangi? 8 Aralık Pazartesi günü karşılaşmaları

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

İtalya

Pisa - Parma | 17:00 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Udinese - Genoa | 20:00 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Torino - Milan | 22:45 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Gaziantep FK | 20:00 | Bein Sports 1
Alanyaspor - Antalyaspor | 20:00 | Bein Sports 2

Almanya Kadınlar Bundesliga

Hamburg - Köln | 20:00 | W-Sport

İspanya La Liga 2

Malaga - Real Zaragoza | 22:30 | S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, hangi? 8 Aralık Pazartesi günü karşılaşmaları

İspanya La Liga

Osasuna - Levante | 23:00 | S Sport | S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Manchester Utd | 23:00 | Bein Sports 3

Arjantin Primera Division

Gimnasia La Plata - Estudiantes | 23:00 | Spor Smart | Smart Spor HD

