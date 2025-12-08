Bugün kimin maçı var, hangi? 8 Aralık Pazartesi günü karşılaşmaları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugünün maç programı da araştırıldı. Nefes kesen karşılaşmaların yayınlandığı kanal ve saat netleşti.
TFF Elit U19 Ligi
Beşiktaş - Gaziantep FK | 14:00 | Yayın Yok
Trendyol 1. Lig
Hatayspor - Sarıyer | 14:30 | Bein Sports Max 1 | tabii Spor 6
Bandırmaspor - Bodrumspor | 14:30 | TRT Spor | Bein Sports 2
Çorum FK - Pendikspor | 20:00 | TRT Spor | Bein Sports Max 1
Azerbaycan Premier Ligi
Qabala - Turan | 16:00 | CBC Sport
Sabah Bakü - Neftçi Bakü | 19:00 | CBC Sport
İtalya Serie A
Pisa - Parma | 17:00 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Udinese - Genoa | 20:00 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Torino - Milan | 22:45 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş - Gaziantep FK | 20:00 | Bein Sports 1
Alanyaspor - Antalyaspor | 20:00 | Bein Sports 2
Almanya Kadınlar Bundesliga
Hamburg - Köln | 20:00 | W-Sport
İspanya La Liga 2
Malaga - Real Zaragoza | 22:30 | S Sport Plus
İspanya La Liga
Osasuna - Levante | 23:00 | S Sport | S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
Wolverhampton - Manchester Utd | 23:00 | Bein Sports 3
Arjantin Primera Division
Gimnasia La Plata - Estudiantes | 23:00 | Spor Smart | Smart Spor HD