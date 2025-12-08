Otomotivde kredi kartı dönemi! Uzman isim açıkladı: Dikkat çeken '3 milyon TL ' detayı

NEREDEYSE SIFIR PROSEDÜR

Kredi kartı için bir de işin şu tarafı var. Kredi kartıyla ödeme hem hızlı hem prosedürü çok çok az evrak yok kefil yok anında işlem oluyor. Tabii bunlar da tüketiciyi kredi kartına yönlendiriyor.

Özellikle yayının başında da belirttiğim gibi otomobil satışlarının en yoğun olduğu bu ayda böyle bir yeni bir davranış şekli, finansmana ulaşım şekli ortaya çıktı diyebiliriz.