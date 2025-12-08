Otomotivde kredi kartı dönemi! Uzman isim açıkladı: Dikkat çeken '3 milyon TL ' detayı

Kategoriler
Taşıt kredilerindeki tıkanıklık, otomobilde yeni bir finansman modeli doğurdu: Orta ve üst gelir grubu, 12 taksite kadar kredi kartıyla araç almaya yöneldi. TOBB Otomotiv Meclis Üyesi Hüsamettin Yalçın TGRT Haber'de katıldığı yayında otomotiv sektöründeki hızla yükselişe geçen bu yeni alanı değerlendirdi. İşte kredi kartına taksitle otomobilin detayları...
BANKA KREDİLERİNİN BOŞLUĞUNU KREDİ KARTLARI DOLDURDU
"Otomotiv sektöründe biliyorsunuz otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdeyiz şu an, Aralık ayı itibariyle. Birçok kampanya var markaların yaptığı.
Ancak taşıt kredileri yani bankaların verdiği taşıt kredileri hem limit hem de erişebilirlik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz.
Şimdi baktığınız zaman bu boşluğu kredi kartı doldurmaya başladı ve yeni bir davranış şekli ortaya çıktı.
ORTA SEGMENTTE GÖZDE
Özellikle de orta segment araçlarda kredi kartının artık yeni gözde finansman aracı olduğunu söyleyebiliyoruz.
Çünkü baktığınız zaman yine bankaların kredi limitleri taşıt kredilerinde tüketiciler limitlere takılıyorlar ve bankaların da açıkçası gerçekten tüketicilere taşıt kredi verme tarafındaki iştahı da çok düşük.
YÜKSEK KREDİ KARTI LİMİTLERİ
Çünkü neden? Kredi kartlarında üst limitleri müşterinin kendisi belirliyor. Kendi kart sınırıyla hareket ediyor.
Özellikle üst gelir grubundaki vatandaşların kredi kartı limitleri 1 milyon 3 milyon arasında seviyelerde o seviyelerde tutuluyor.
Tabii ki bayiler de bu talebe uyum sağlamak için tek çekim veya 12 aya kadar taksit imkanı oluşturuyorlar.
NEREDEYSE SIFIR PROSEDÜR
Kredi kartı için bir de işin şu tarafı var. Kredi kartıyla ödeme hem hızlı hem prosedürü çok çok az evrak yok kefil yok anında işlem oluyor. Tabii bunlar da tüketiciyi kredi kartına yönlendiriyor.
Özellikle yayının başında da belirttiğim gibi otomobil satışlarının en yoğun olduğu bu ayda böyle bir yeni bir davranış şekli, finansmana ulaşım şekli ortaya çıktı diyebiliriz.
AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI NE?
Esasında bunun riskleri ve artıları da var.
Biraz önce artılarından bahsettim.
Tüketici açısından kart limiti yüksek diye aşırı borçlanma yükü getirebilir.
Bayiler yani satıcılar dediğimiz kesim tarafında komisyon maniyetleri yüksek.
Yüzde 2 ile yüzde 4 arasında.
Sektör açısından da, açıkçası otomatik sektör açısından da bu çok kalıcı, sürdürülebilir bir model değil.
Tabii ki vatandaşlar burada taşıt kredilerinin, politikalarının normalleşmesini bekliyorlar ki.
Ama orada da çok büyük bir iyileşme yok.
YENİ YILDA BU SİSTEM DEVAM EDER Mİ?
Eğer faiz oranları böyle yüksek devam ederse ve bankaların tüketicilere kredi vermek iştahı çok artmazsa bu operasyon, bu işlemler devam edecektir.
Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi çok pratik bir yöntem.
12 aya kadar taksit imkanı sunuyor.
Özellikle kredi kartı limitleri yüksek olan vatandaşlar için bankaya gidip onlarca prosedürle uğraşmaya kefil imza süreçlerine girmesine gerek kalmıyor.
Tabi burada satıcıların yani bayilerin, esnaf dediğimiz kesim için bu faiz oranlarının yüksek olması onlar için bir dezavantaj oluşturabilir.
Faiz oranları biraz yüksek olduğu için kredi kartının banka tarafından kesilen faiz oranları çok sıcak bakmayabilir.
Ancak burada sürümden kazanma gibi bir operasyonla belki satıcılar bunu da kabulleniyor olabilirler.
Bu faiz oranlarına katlanıyor olabilirler.
Ben açıkçası kendi kişisel görüşüm yeni yılda da veya içinde bulunduğumuz ayda da krediye ulaşım eğer artmazsa finansman araçları bu işlemin yeni yılda da devam edeceğini, kredi kartıyla araç satın almanın devam edeceğini düşünüyorum."