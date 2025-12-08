Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, artık bastonsuz sokağa çıkamıyor

'Rambo' ve 'Rocky' filmleriyle tanınan Sylvester Stallone, Beyaz Saray'da Donald Trump'ın elinden onur madalyası almaya bastonla gitti. Sylvester Stallone'ın son halini görenler ise yorum yapmadan duramadı.

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, artık bastonsuz sokağa çıkamıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 17:28

1977 yılında Rocky filmleriyle şöhreti yakalayan Sylvester Stallone, son haliyle sevenlerini üzdü. Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi 79 yaşındaki Sylvester Stallone, bastonuyla 'ın elinden onur madalyası almaya gitti.

SYLVESTER STALLONE'A ONUR ÖDÜLÜ

'Rambo' ve 'Rocky'Sylvester Stallone, 2025 Kennedy Center Onur Madalyası aldı. 79 yaşındaki yıldızı; Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlenen törenle madalyanın sahibi oldu.

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, artık bastonsuz sokağa çıkamıyor

SYLVESTER STALLONE ARTIK BASTONSUZ DIŞARI ÇIKAMIYOR

"Dünyanın en ünlü ofisi, dünyanın en güçlü ofisi" diye başlayan Trump, madalya alan kişileri; "Çalışmaları ve başarıları milyonlarca Amerikalıya ilham veren, onları yücelten ve birleştiren ikonlar grubu" sözleriyle övdü.

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, artık bastonsuz sokağa çıkamıyor

Geceye eşiyle beraber katılan Sylvester Stallone, artık bastonsuz dışarıya çıkamıyor. Oynadığı aksiyon filmleriyle tanınan Sylvester Stallone'nin son halini gören ayranları, "Artık yaşlandığını kabul edelim", "Bir dönemin yıkılmaz oyuncusuydu" gibi yorumlar yaptı.

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, artık bastonsuz sokağa çıkamıyor
