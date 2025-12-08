Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Sylvester Stallone, artık bastonsuz sokağa çıkamıyor

1977 yılında Rocky filmleriyle şöhreti yakalayan Sylvester Stallone, son haliyle sevenlerini üzdü. Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi 79 yaşındaki Sylvester Stallone, bastonuyla Donald Trump'ın elinden onur madalyası almaya gitti.

SYLVESTER STALLONE'A ONUR ÖDÜLÜ

'Rambo' ve 'Rocky'Sylvester Stallone, 2025 Kennedy Center Onur Madalyası aldı. 79 yaşındaki Hollywood yıldızı; Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlenen törenle madalyanın sahibi oldu.

SYLVESTER STALLONE ARTIK BASTONSUZ DIŞARI ÇIKAMIYOR

"Dünyanın en ünlü ofisi, dünyanın en güçlü ofisi" diye başlayan Trump, madalya alan kişileri; "Çalışmaları ve başarıları milyonlarca Amerikalıya ilham veren, onları yücelten ve birleştiren ikonlar grubu" sözleriyle övdü.

Geceye eşiyle beraber katılan Sylvester Stallone, artık bastonsuz dışarıya çıkamıyor. Oynadığı aksiyon filmleriyle tanınan Sylvester Stallone'nin son halini gören ayranları, "Artık yaşlandığını kabul edelim", "Bir dönemin yıkılmaz oyuncusuydu" gibi yorumlar yaptı.