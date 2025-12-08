Cemil Tugay'dan işçilerin 'çıplak ayak' eylemine cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Cemil Tugay, bir dizi ziyaret ve panel için gittiği Zonguldak'ta büyükşehir belediyesi çalışanlarının çıplak ayaklı eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OLUYOR AİLE İÇİNDE BÖYLE ŞEYLER"

Yaşanan sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için gerekeni yaptıklarını söyleyen Tugay, "Belediyelere ekonomik açıdan sıkıntı yaşatılıyor. Biz de bu ay SGK'dan biraz ekstra muamele gördük. Ondan dolayı kısa süreli ekonomik sıkıntı yaşadık. Diyebileceğim bir şey yok. Mümkün olduğunca en hızlı şekilde sorunu çözmek için gerekeni yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde de çözüleceğini söyledim ama arkadaşlarımız öyle bir karar almışlar. Saygı duyuyorum. Uzun sürecek bir konu değil o. Oluyor aile içinde böyle şeyler. Çözüyoruz" ifadelerini kullandı.