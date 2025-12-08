Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Cemil Tugay'dan işçilerin 'çıplak ayak' eylemine cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de büyükşehir belediyesi işçilerinin çıplak ayaklı eylemiyle ilgili konuştu. Yaşanan sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için gerekeni yaptıklarını söyleyen Tugay, "Aile içinde oluyor böyle şeyler" dedi.

Cemil Tugay'dan işçilerin 'çıplak ayak' eylemine cevap
İzmir Büyükşehir Belediye , bir dizi ziyaret ve panel için gittiği 'ta büyükşehir belediyesi çalışanlarının çıplak ayaklı eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay'dan işçilerin 'çıplak ayak' eylemine cevap

"OLUYOR AİLE İÇİNDE BÖYLE ŞEYLER"

Yaşanan sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için gerekeni yaptıklarını söyleyen Tugay, "Belediyelere ekonomik açıdan sıkıntı yaşatılıyor. Biz de bu ay 'dan biraz ekstra muamele gördük. Ondan dolayı kısa süreli ekonomik sıkıntı yaşadık. Diyebileceğim bir şey yok. Mümkün olduğunca en hızlı şekilde sorunu çözmek için gerekeni yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde de çözüleceğini söyledim ama arkadaşlarımız öyle bir karar almışlar. Saygı duyuyorum. Uzun sürecek bir konu değil o. Oluyor aile içinde böyle şeyler. Çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir işçilerinden çıplak ayaklı eylem! "Artık yeter, hakkımız olanı istiyoruz"
