SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Futbolcu Ege Öztürk, Lincoln Henrique'un kızıyla evlendi! Reşit olduktan 3 gün sonra imza attı

RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen futbolcu Ege Öztürk, 18 yaşına girer girmez, bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller ile evlendi.

Futbolcu Ege Öztürk, Lincoln Henrique'un kızıyla evlendi! Reşit olduktan 3 gün sonra imza attı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
15:18
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
16:05

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 'nin üvey kızı Milene Müller, RAMS 'in altyapısında forma giyen ve 3 gün önce 18 yaşına basan Ege Öztürk ile evlendi. Ege Öztürk düğün karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

EGE ÖZTÜRK İLE LINCOLN HENRIQUE EVLENDİ

Üvey babası Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'den transfer olmasının ardından Türkiye'den ayrılmayan üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir gerçekleştirdi.

Futbolcu Ege Öztürk, Lincoln Henrique'un kızıyla evlendi! Reşit olduktan 3 gün sonra imza attı

Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen genç futbolcu Ege Öztürk ile evlendi. Çiftin sosyal medya paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağdı.

Futbolcu Ege Öztürk, Lincoln Henrique'un kızıyla evlendi! Reşit olduktan 3 gün sonra imza attı

EGE ÖZTÜRK 18 YAŞINA GİRER GİRMEZ İMZAYI ATTI

Ege Öztürk evlilik için 18'inci yaşına girmeyi bekledi. Ege Öztürk, reşit olduktan 3 gün sonra imzayı attı.

Futbolcu Ege Öztürk, Lincoln Henrique'un kızıyla evlendi! Reşit olduktan 3 gün sonra imza attı
TGRT Haber
