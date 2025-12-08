Futbolcu Ege Öztürk, Lincoln Henrique'un kızıyla evlendi! Reşit olduktan 3 gün sonra imza attı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen ve 3 gün önce 18 yaşına basan Ege Öztürk ile evlendi. Ege Öztürk düğün karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

EGE ÖZTÜRK İLE LINCOLN HENRIQUE EVLENDİ

Üvey babası Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'den transfer olmasının ardından Türkiye'den ayrılmayan üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir evlilik gerçekleştirdi.

Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen genç futbolcu Ege Öztürk ile evlendi. Çiftin sosyal medya paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağdı.

EGE ÖZTÜRK 18 YAŞINA GİRER GİRMEZ İMZAYI ATTI

Ege Öztürk evlilik için 18'inci yaşına girmeyi bekledi. Ege Öztürk, reşit olduktan 3 gün sonra imzayı attı.