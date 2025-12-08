Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 'Donbas' krizi! Zelenskiy ayrı bir güvenlik garantisi arayışında

ABD'nin sunduğu barış teklifine dair Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, toprak tavizleri konusunda bir bölünmüş olduğunu, Kiev’in özellikle ABD olmak üzere Batılı müttefiklerden ayrı bir güvenlik garantisi anlaşması arayışı içinde olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 15:36

Devlet Başkanı Vladimir , İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile Londra’da yapacağı görüşme öncesinde ABD basınına konuştu. Bloomberg News’e telefonla röportaj veren Zelenskiy, müzakerecilerin ABD aracılığıyla hazırlanan bir barış planında toprak tavizleri konusunda bölünmüş durumda olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 'Donbas' krizi! Zelenskiy ayrı bir güvenlik garantisi arayışında

''DONBAS KONUSUNDA HEMFİKİR DEĞİLİZ''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, "ABD, ve Ukrayna’nın kendilerine ait vizyonları var. konusunda hemfikir değiliz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Kiev’in özellikle ABD olmak üzere Batılı müttefiklerden ayrı bir güvenlik garantisi anlaşması aradığını ekledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 'Donbas' krizi! Zelenskiy ayrı bir güvenlik garantisi arayışında

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor. Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas’ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 'Donbas' krizi! Zelenskiy ayrı bir güvenlik garantisi arayışında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir geçtiğimiz hafta India Today'e verdiği röportajda, Donbas ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirterek, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuşmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradı: Zelenskiy'e tepki gösterdi
Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#putin
#zelenskiy
#donbas
#barış görüşmeleri
#Güvenlik Garantıları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.