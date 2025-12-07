Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler

Rusya gece boyunca Ukrayna'ya yönelik yüzlerce dron ve onlarca füzeli saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucu 8 bölgede enerji tesisleri hasar gördü. Nükleer santraller ise saldırılar nedneiyle enerji üretimini düşürmek zorunda kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 16:02

, 'da altyapı sistemlerini hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca ve saldırıalrı düzenlediğini ve ülkenin 8 bölgesinde enerji tesislerinin zarar gördüğünü ifade etti. Elektrik kesintilerine yol açan saldırılar nedeniyle nükleer santrallerin enerji üretimini düşürmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya, gece boyunca Ukrayna topraklarına 653 dron ve 51 füze fırlattı. Ukrayna güçleri 585 dron ve 30 füzeyi düşürmeyi başardı.

Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler

Ukrayna Topluluklar ve Bölgelerin Geliştirilmesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Rus saldırılarında Çernihiv, Zaporijya, Lviv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve ısı üretim tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, güneydeki Odesa bölgesinde 9 bin 500 müşterinin hala ısıtma hizmeti alamadığı, 34 bin kişinin ise su temininde sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Odesa’daki liman tesisleri de saldırıya uğradı. Altyapının bir kısmının enerjisi kesildi ve işletmeciler jeneratörlerden yedek enerjiye geçti. Güvenlik şartlarının izin verdiği yerlerde acil onarım çalışmaları başladı. Enerji şirketleri, tüm müşterilere elektriği mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için ellerinden geleni yapıyor" denildi.

Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler

HER ŞEY YENİDEN KURULACAK

Ukrayna’nın orta kesiminde bulunan Poltava bölgesindeki sanayi şehri Kremenchuk’un Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi, Rus ordusunun gece boyunca altyapıyı hedef aldığını, bu durumun da elektrik ve su kesintilerine yol açtığını söyledi.

Maletskyi, şehir hizmetlerinin kesintiye uğrayan bölgelerde elektrik, su ve ısıtmanın yeniden sağlanması için çalıştığını aktararak, "Her şeyi yeniden kuracağız" dedi.

Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler

"BARIŞ ÇABASI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, herhangi bir barış çabasını görmezden gelmeye devam ediyor ve bunun yerine enerji sistemimiz ve demiryollarımız dahil kritik sivil altyapıya saldırıyor. Bu, Ukrayna’yı güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınacak kararların geciktirilemeyeceğini gösteriyor. Hele ki bunu barış süreci bahanesiyle yapmak hiç mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna savaşından Çeçenistan'da nasibini aldı! Gökdelene İHA'lı saldırı
Rusya'dan barışa yeşil ışık: "Putin'in de katıldığı müzakerelerde ilerleme kaydedildi"
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#saldırı
#füze
#elektrik kesintisi
#Dron
#Enerji Kritik Altyapı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.