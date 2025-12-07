Rusya yüzlerce dron, onlarca füzeyle saldırdı! Nükleer santrallerde hareketli saatler

Rusya, Ukrayna'da altyapı sistemlerini hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca dron ve füze saldırıalrı düzenlediğini ve ülkenin 8 bölgesinde enerji tesislerinin zarar gördüğünü ifade etti. Elektrik kesintilerine yol açan saldırılar nedeniyle nükleer santrallerin enerji üretimini düşürmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya, gece boyunca Ukrayna topraklarına 653 dron ve 51 füze fırlattı. Ukrayna güçleri 585 dron ve 30 füzeyi düşürmeyi başardı.

Ukrayna Topluluklar ve Bölgelerin Geliştirilmesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Rus saldırılarında Çernihiv, Zaporijya, Lviv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve ısı üretim tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, güneydeki Odesa bölgesinde 9 bin 500 müşterinin hala ısıtma hizmeti alamadığı, 34 bin kişinin ise su temininde sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Odesa’daki liman tesisleri de saldırıya uğradı. Altyapının bir kısmının enerjisi kesildi ve işletmeciler jeneratörlerden yedek enerjiye geçti. Güvenlik şartlarının izin verdiği yerlerde acil onarım çalışmaları başladı. Enerji şirketleri, tüm müşterilere elektriği mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için ellerinden geleni yapıyor" denildi.

HER ŞEY YENİDEN KURULACAK

Ukrayna’nın orta kesiminde bulunan Poltava bölgesindeki sanayi şehri Kremenchuk’un Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi, Rus ordusunun gece boyunca altyapıyı hedef aldığını, bu durumun da elektrik ve su kesintilerine yol açtığını söyledi.

Maletskyi, şehir hizmetlerinin kesintiye uğrayan bölgelerde elektrik, su ve ısıtmanın yeniden sağlanması için çalıştığını aktararak, "Her şeyi yeniden kuracağız" dedi.

"BARIŞ ÇABASI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, herhangi bir barış çabasını görmezden gelmeye devam ediyor ve bunun yerine enerji sistemimiz ve demiryollarımız dahil kritik sivil altyapıya saldırıyor. Bu, Ukrayna’yı güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınacak kararların geciktirilemeyeceğini gösteriyor. Hele ki bunu barış süreci bahanesiyle yapmak hiç mümkün değil" ifadelerini kullandı.