Rusya-Ukrayna savaşından Çeçenistan'da nasibini aldı! Gökdelene İHA'lı saldırı

Çeçenistan'ın kalbi, başkent Grozni'de yer alan "Grozny City" isimli gökdelenlerinden biri, gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu. Şehrin birçok yerinden duyulan patlama sesleri paniğe yol açtı.

Saldırının hedefi olan gökdelende Çeçenistan Güvenlik Konseyi, Sayıştaş ve Seçim Komisyonu yer alıyordu. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde gökdelenin birkaç katında camların tamamen kırıldığı ve cephenin hasar aldığı görüldü.

Telegram kanalı Astra'nın aktardığı habere göre, olayla ilgili Çeçenistan yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bölgede yer alan muhalif yayınlar da saldırıyı doğrulayan paylaşımlarda bulundu.

SALDIRI KORKUSUYLA HAVALİMANLARI KAPATILDI

Grozni Havalimanı'nın yanı sıra Beslan ve Magas havalimanlarının da drone saldırısı ihtimali nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Aynı gece Rusya'nın farklı bölgelerinde de İHA saldırıları rapor edildi.

Krasnodar bölgesindeki Temryuk Limanı hedef alınırken, yakıt depolarında yangın çıktığı bildirildi.

Syzran şehrinin Belediye Başkanı Sergey Volodçenkov, şehrin drone saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Yerel Telegram kanalları, bölgede art arda 5–7 patlama duyulduğunu ve ardından silah sesleri geldiğini aktardı.

Saldırıların sorumluluğu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya kaynakları saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.