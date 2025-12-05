Savaşın karanlık yüzü! Rusya'nın Ukraynalı çocukları Kuzey Kore'ye kaçırdığı iddia edildi

Ukraynalı yetkililer Rus güçleri tarafından kaçırılan en az iki Ukraynalı çocuğun zorla Kuzey Kore’ye götürüldüğünü söyledi.

Ukrayna Bölgesel İnsan Hakları Merkezi’nden hukuk uzmanı Kateryna Rashevska, ABD Kongresi alt komitesinde düzenlenen bir oturumda doğu Ukrayna’dan alınan en az iki çocuğun Kuzey Kore'ye kaçırıldığını ifade etti.

Rashevska işgal altındaki Ukrayna toprağı olan Donetsk’ten 12 yaşındaki Mişa ile Kırım’daki işgal altındaki Simferopol’den 16 yaşındaki Liza’nın evlerinden 9 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kore Songdowon kampına gönderildiğini belirtti.

Rashevska bu kampta çocuklara “Japonları yok etmeyi” öğretildiğini ve 1968’de ABD donanmasına ait Pueblo gemisine saldıran Kuzey Koreli gazilerle görüştürüldüklerini söyledi.

BİNLERCE ÇOCUK KAÇIRILDI

Kiev’e göre Rusya’nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana kaçırılan 19 bin 500’den fazla çocuktan yaklaşık bin 800’ü geri getirilebildi.

Yetkililer eldeki sayıların Rus kayıtlarına bağlı olduğunu ve gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini ifade etti.

BM Genel Kurulu ise 91 ülkenin oyuyla Rusya’nın 2014’ten bu yana zorla yerinden ettiği tüm Ukraynalı çocukları geri göndermesini isteyen kararı kabul etti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa “Ukraynalı çocuklar koşulsuz dönmeden Ukrayna’da adil bir barış olmaz. Bu karar siyasetle ilgili değil. İnsanlıkla ilgili” dedi.

Rusya’nın 2022 başında başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana Pyongyang, Moskova’ya silah desteği verdi ve asker konuşlandırdı. Geçen yıl Kuzey Kore’nin Rusya’ya en fazla 12 bin asker gönderdi. Bu askerlerin çoğu cephede öldü.