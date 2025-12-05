Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Savaşın karanlık yüzü! Rusya'nın Ukraynalı çocukları Kuzey Kore'ye kaçırdığı iddia edildi

Ukrayna yetkilileri, Rus güçleri tarafından kaçırılan en az iki çocuğun Kuzey Kore'de yer alan bir kampa zorla götürüldüğünü söyledi. Öte yandan BM ise 19 bin 500’den fazla çocuğun akıbeti için iade çağrısı yaptı.

Savaşın karanlık yüzü! Rusya'nın Ukraynalı çocukları Kuzey Kore'ye kaçırdığı iddia edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
10:35
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
10:38

Ukraynalı yetkililer Rus güçleri tarafından kaçırılan en az iki Ukraynalı çocuğun zorla ’ye götürüldüğünü söyledi.

Bölgesel Merkezi’nden hukuk uzmanı Kateryna Rashevska, ABD Kongresi alt komitesinde düzenlenen bir oturumda doğu Ukrayna’dan alınan en az iki çocuğun Kuzey Kore'ye kaçırıldığını ifade etti.

Rashevska işgal altındaki Ukrayna toprağı olan Donetsk’ten 12 yaşındaki Mişa ile Kırım’daki işgal altındaki Simferopol’den 16 yaşındaki Liza’nın evlerinden 9 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kore Songdowon kampına gönderildiğini belirtti.

Rashevska bu kampta çocuklara “Japonları yok etmeyi” öğretildiğini ve 1968’de ABD donanmasına ait Pueblo gemisine saldıran Kuzey Koreli gazilerle görüştürüldüklerini söyledi.

Savaşın karanlık yüzü! Rusya'nın Ukraynalı çocukları Kuzey Kore'ye kaçırdığı iddia edildi

BİNLERCE ÇOCUK KAÇIRILDI

Kiev’e göre ’nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana kaçırılan 19 bin 500’den fazla çocuktan yaklaşık bin 800’ü geri getirilebildi.

Yetkililer eldeki sayıların Rus kayıtlarına bağlı olduğunu ve gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini ifade etti.

Genel Kurulu ise 91 ülkenin oyuyla Rusya’nın 2014’ten bu yana zorla yerinden ettiği tüm Ukraynalı çocukları geri göndermesini isteyen kararı kabul etti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa “Ukraynalı çocuklar koşulsuz dönmeden Ukrayna’da adil bir barış olmaz. Bu karar siyasetle ilgili değil. İnsanlıkla ilgili” dedi.

Rusya’nın 2022 başında başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana Pyongyang, Moskova’ya silah desteği verdi ve asker konuşlandırdı. Geçen yıl Kuzey Kore’nin Rusya’ya en fazla 12 bin asker gönderdi. Bu askerlerin çoğu cephede öldü.

