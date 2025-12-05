Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

Beş aylık kesinleşen enflasyon verisi yüzde 11.21 olarak gerçekleşti. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Emin Yılmaz, Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur zammını hesapladı ve Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı. İşte detaylar

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 10:13

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'a açıklanan rakamlarıyla birlikte , memur emeklisi, ve 'lunun alacağı zam oranını tek tek hesapladı.

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

Enflasyon verisinin 5. ayağı olan kasım ayı açıklandı. Veri 0.87 olarak geldi. Bu rakamlar maaş zamlarına nasıl yansıyor?

Emin Yılmaz: Enflasyon özellikle emeklilerimiz, memur ve memur emeklilerimiz için yılda iki defa TÜFE oranında maaş farkları verilerek değerlendiriliyor. İlk dönemde yani ocak–haziran arasındaki enflasyon farkı %16.67 olarak maaşlara yansımıştı. Şimdi ikinci dönem merak ediliyor. İkinci dönemde 5 aylık enflasyon kesinleşti ve kasım ayı 0.87 olarak geldi. Aralık ayı ise hala belirsiz.

Kasım ayının 0.87 gelmesiyle beraber 5 aylık enflasyon verisi, aktüel hesaplamayla %11.21’e tekabül ediyor.

Dolayısıyla, geçmiş dönemde 16.881 lira olan taban aylık, hükümet kanadı bir yasayla iyileştirme yaparsa, 5 aylık veriye göre şu anda 18.773 liralık kıstasın kesinleştiğini söyleyebiliriz. Aralık ayının kaç çıkacağı henüz belli değil.

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

HERKESİN MAAŞI DEĞİŞECEK

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri maaş hesaplamalarını nasıl etkiliyor?

Emin Yılmaz: Merkez Bankası yıllık enflasyonu %31 ile %33 arasında değerlendiriyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta Londra’daki bir buluşmada "Yıl sonu enflasyonu 31 civarına inecek" dedi. Gelecek yıl için de yüzde 20 ve altına ineceğini belirtti.

Eğer yıl sonu yüzde 31 gelirse, ilk dönemki yüzde 16.67’lik enflasyonu ayırdığımızda, son 6 ay için yüzde 12.28 kalıyor.
Kök aylığı 16.881 lira olan 4 milyon 100 bin emeklimiz sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğu için hükümet genellikle bu gruba enflasyon oranında iyileştirme yapıyor. Bu durumda 16.881 lira, yüzde 12.28 artışla 18.953 liraya çıkabilir.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 olursa, son 6 aylık enflasyon yüzde 13.14 olacak ve taban aylık 19.099 liraya çıkacak.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa yaklaşık yüzde 14’lük veri oluşur ve rakam 19.244 liraya gelir.

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

YIL SONU ENFLASYONU ÇOK KRİTİK

Peki memur ve memur emeklisi için tablo nasıl?

Emin Yılmaz: Memur ve zamları toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11 artışa imza atılmıştı. 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 olunca, toplu sözleşme farkıyla birlikte aktüel hesaplamada yüzde 17.56’ya ulaşıyoruz.

Bu durumda, Aralık hariç:

Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.652 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 54.911 TL

Evli memur: 50.502 TL → 59.370 TL

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa, son 6 aylık veri yüzde 18.70’e ulaşacak.

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

Bu durumda:

Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.911 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 55.443 TL

Evli memur: 50.502 TL → 59.945 TL

Bu hesaplamalara toplu sözleşmedeki 1.000 TL taban aylık dahil edilmedi. O rakam da eklenecek gerçekleştiğinde.

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

DİĞER SEÇENEKLER İÇİN ZAM TAHMİNİ

Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 veya yüzde 33 gelirse memur maaşları nasıl etkilenir?

Emin Yılmaz: Yıl sonu yüzde 32 olursa, toplu sözleşmeyle birlikte artış oranı yüzde 19.60 olacaktır.

Memur emeklisi: 22.672 TL → 27.115 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 55.863 TL

Evli memur: 50.502 TL → 60.400 TL

Maaşınıza ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur için değişen maaşları tek tek hesapladı

Yıl sonu yüzde 33 olursa fark yüzde 20.51’e çıkıyor.

Memur emeklisi: 22.672 TL → 27.322 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 56.289 TL

Evli memur: 50.502 TL → 60.859 TL

Yine bu hesaplamalara 1.000 TL’lik taban aylık eklenecek. Kesin zamlı maaş o şekilde belirlenecek.

