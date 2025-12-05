Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Adana'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki engelli çocuğa kamyonet çarptı. Kaza tutanağında hayati tehlikesi devam eden küçük çocuğun kusurlu olduğu ortaya çıktı. Çocuğun annesi bu duruma isyan etti. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 10:05
|
05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 10:05

, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan, yolun karşısına geçerken C.K.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi sürerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı

BATUHAN KUSURLU BULUNDU

Öte yandan kazayla ilgili jandarmanın incelemesi tamamlandı. Kaza raporunda, "Bu kazanın oluşumunda sürücü C.K.'nin herhangi bir kusurunun olmadığı, Batuhan Şahanalan'ın 2918 sayılı KTK'nın 68/1b maddesini (Yayaların karşı tarafa geçmek için taşıt yolunun yaya ve okul geçidi veya kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerini kullanmaları) ihlal ettiği, kaza yeri incelemesi ve kazayı gören kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Aile, avukatları aracılığıyla rapora itiraz etti.

Adana'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı

"OĞLUM BURADA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Acılı anne Leyla Şahanalan, oğlunun kusurlu olmasına anlam veremediklerini belirterek, "Kaza tutanağı benim elime yeni geçti. Burada sürücü kusurlu olduğu halde benim oğlum yüzde 100 kusurlu sayılmış. Fakat orada kontrollü kırmızı yanıyordu. 10 metre gerisinde yaya geçidi vardı. Kontrollü kırmızı yandığı halde ve sürücü hız sınırını aştığı halde benim oğlum burada suçlu görülmüş. Oğlum burada yaşam mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı

"HIZ SINIRININ ÇOK ÜSTÜNDE, ÇOCUĞU FARK ETMİYOR"

Sürücünün oğluna çarptıktan sonra yaklaşık 20-30 metre sürüklediğini ve sürücünün 100 metre ilerideki akaryakıt istasyonunda durduğunu anlatan Şahanalan, "Sürücü oğluma çarptıktan sonra onu sürüklüyor ve ileride petrol istasyonundakiler önüne geçince duruyor. Oğluma çarptığının bile farkında değil. ‘Kasaya çarptım sandım' demiş. Hız sınırının çok üstünde, çocuğu fark etmiyor. O derece bir hız yapıyor. Ben bu raporu kabul etmiyorum. Oğlumun hayati tehlikesi sürüyor ve doktorlar 'Beklemekten başka bir şey yok' diyor" diye konuştu.

Adana'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki engelli çocuk ağır yaralandı
