Yunus Günçe'nin korku dolu anları! "Çok ciddi bir şey atlattık"

Koçum Benim, Sihirli Annem ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan Yunus Günçe, Survivor 2016 ünlüler takımında yarıştı. Bir süredir eşiyle beraber Bodrum'da yaşayan Yunus Günçe, dün akşam korku dolu anlar yaşadı.

YUNUS GÜNÇE'NİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Evinde yangın çıkan Yunus Günçe, yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Günçe, "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı. Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz" dedi.

YUNUS GÜNÇE GEÇTİĞİMİZ YIL EŞİYLE BİRLİKTE BODRUM'A TAŞINDI

Oyuncu, sunucu ve DJ Yunus Günçe, altı sene önce nikâh masasına oturduğu meslektaşı Işık Selin Günçe ile Bodrum'a yerleşti. Bitez'de bir mekanın işletmeciliğini alan ünlü isim, yeni hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bodrum'daki hayatından bahseden Günçe, "Biz şimdiye kadar hep sahneye çıkıyorduk şimdi sahneye çıkartmaya çalışıyoruz, yaklaşık 8-9 ay önce Bodrum’a yerleştik. Amacımız daha dingin bir hayat yaşamaktı ama bir anda böyle bir işin içinde bulduk kendimizi, ilk tecrübemiz olacak. İyi hazırlandık ve mutluyuz bu durumdan, sanatçıların beklentilerini ve ne istediklerini çok iyi biliyoruz mesleğimiz itibari ile" dedi.