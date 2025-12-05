Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
Magazin
Yunus Günçe'nin korku dolu anları! "Çok ciddi bir şey atlattık"

Oyuncu ve sunucu Yunus Günçe eşiyle birlikte yaşadığı evinde dün akşam yangın çıktığını duyurdu. "Çok ciddi bir şey atlattık" diyen Yunus Günçe, eşinin ve kendi sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Koçum Benim, Sihirli Annem ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan Yunus Günçe, Survivor 2016 ünlüler takımında yarıştı. Bir süredir eşiyle beraber 'da yaşayan Yunus Günçe, dün akşam korku dolu anlar yaşadı.

YUNUS GÜNÇE'NİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Evinde çıkan Yunus Günçe, yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Günçe, "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı. Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz" dedi.

Yunus Günçe'nin korku dolu anları! "Çok ciddi bir şey atlattık"

YUNUS GÜNÇE GEÇTİĞİMİZ YIL EŞİYLE BİRLİKTE BODRUM'A TAŞINDI

, sunucu ve DJ Yunus Günçe, altı sene önce nikâh masasına oturduğu meslektaşı Işık Selin Günçe ile Bodrum'a yerleşti. Bitez'de bir mekanın işletmeciliğini alan ünlü isim, yeni hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yunus Günçe'nin korku dolu anları! "Çok ciddi bir şey atlattık"

Bodrum'daki hayatından bahseden Günçe, "Biz şimdiye kadar hep sahneye çıkıyorduk şimdi sahneye çıkartmaya çalışıyoruz, yaklaşık 8-9 ay önce Bodrum’a yerleştik. Amacımız daha dingin bir hayat yaşamaktı ama bir anda böyle bir işin içinde bulduk kendimizi, ilk tecrübemiz olacak. İyi hazırlandık ve mutluyuz bu durumdan, sanatçıların beklentilerini ve ne istediklerini çok iyi biliyoruz mesleğimiz itibari ile" dedi.

