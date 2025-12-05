Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Üst düzey memura zam teklifi geri çekildi

Kamuoyunda tartışmalara yol açan üst düzey memurlara zam teklifi geri çekildi. Düzenleme, üst düzey memurların maaşlarına brüt 30 bin TL tutarında seyyanen zam yapılmasını öngörüyordu.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan üst düzey memurlara geri çekildi.

Kamu kurumlarında görevli yönetici ve uzman kadrosundaki yaklaşık 30 bin kişiyi yakından ilgilendiren önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi () aşamasında geri çekildi.

Düzenleme, üst düzey memurların maaşlarına brüt 30 bin TL tutarında ek bir ödeme yapılmasını öngörüyordu.

EŞİTLİK YÖNÜNDEN ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin 'eşitlik' ilkesine aykırı olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Üst düzey memura zam teklifi geri çekildi

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.

Gece geç saatlerde kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?
Kamuda üst düzey yöneticiler kimler? 30 bin TL seyyanen zam yapılacak
Üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam! Teklif kabul edildi
#tbmm
#seyyanen zam
#memur maaşları
#Zam Teklifi
#Üst Düzey Memurlar
#Ekonomi
