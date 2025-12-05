Üst düzey memura zam teklifi geri çekildi

Kamuoyunda tartışmalara yol açan üst düzey memurlara zam teklifi geri çekildi.

Kamu kurumlarında görevli yönetici ve uzman kadrosundaki yaklaşık 30 bin kişiyi yakından ilgilendiren seyyanen zam önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) aşamasında geri çekildi.

Düzenleme, üst düzey memurların maaşlarına brüt 30 bin TL tutarında ek bir ödeme yapılmasını öngörüyordu.

EŞİTLİK YÖNÜNDEN ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin 'eşitlik' ilkesine aykırı olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.

Gece geç saatlerde kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı.